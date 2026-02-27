Un esperado regreso en los convocados de Colón para jugar contra Ferro

Se conocieron los jugadores de Colón que esperarán por un lugar en el partido de la 3ª fecha de la zona A de la Primera Nacional ante Ferro en Santa Fe

Con el objetivo de sostener el buen inicio, Colón tiene todo listo para afrontar un nuevo desafío en la Primera Nacional este sábado cuando reciba, desde las 20.30 y con arbitraje de Bruno Amiconi, a Ferro por la tercera fecha de la Zona A, en busca de otro triunfo.

Como es habitual, el entrenador Ezequiel Medrán mantiene el misterio y no confirmó públicamente la formación titular. Sin embargo, todo indica que el equipo está definido puertas adentro, a la espera del pitazo inicial en el Brigadier López.

Lo que sí se conoció fue la nómina de futbolistas convocados, que presenta una novedad importante: el regreso de Alan Bonansea. El delantero dejó atrás la lesión en uno de sus hombros y vuelve a estar a disposición del cuerpo técnico, representando una alternativa más en el frente de ataque.

Más allá de esta reincorporación, la lista no presenta otras sorpresas. El resto de los citados son los mismos que formaron parte del último compromiso ante Central Norte, lo que refleja la confianza del entrenador en la base que viene utilizando.

Los convocados de Colón