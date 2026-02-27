Uno Santa Fe | Colón | Colón

Un esperado regreso en los convocados de Colón para jugar contra Ferro

Se conocieron los jugadores de Colón que esperarán por un lugar en el partido de la 3ª fecha de la zona A de la Primera Nacional ante Ferro en Santa Fe

Ovación

Por Ovación

27 de febrero 2026 · 23:29hs
Un esperado regreso en los convocados de Colón para jugar contra Ferro

Prensa Colón

Con el objetivo de sostener el buen inicio, Colón tiene todo listo para afrontar un nuevo desafío en la Primera Nacional este sábado cuando reciba, desde las 20.30 y con arbitraje de Bruno Amiconi, a Ferro por la tercera fecha de la Zona A, en busca de otro triunfo.

• LEER MÁS: Colón moldea su estructura con una incógnita para enfrentar a Ferro

Como es habitual, el entrenador Ezequiel Medrán mantiene el misterio y no confirmó públicamente la formación titular. Sin embargo, todo indica que el equipo está definido puertas adentro, a la espera del pitazo inicial en el Brigadier López.

• LEER MÁS: Colón supera los 30.000 socios y reafirma su fuerza como club referente de la Primera Nacional

Lo que sí se conoció fue la nómina de futbolistas convocados, que presenta una novedad importante: el regreso de Alan Bonansea. El delantero dejó atrás la lesión en uno de sus hombros y vuelve a estar a disposición del cuerpo técnico, representando una alternativa más en el frente de ataque.

• LEER MÁS: Picco y Neris, los temas que desvelan a la dirigencia de Colón

Más allá de esta reincorporación, la lista no presenta otras sorpresas. El resto de los citados son los mismos que formaron parte del último compromiso ante Central Norte, lo que refleja la confianza del entrenador en la base que viene utilizando.

Los convocados de Colón

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ColonOficial/status/2027555735660278114&partner=&hide_thread=false

Colón Ferro Primera Nacional
Noticias relacionadas
colon supera los 30.000 socios y reafirma su fuerza como club referente de la primera nacional

Colón supera los 30.000 socios y reafirma su fuerza como club referente de la Primera Nacional

colon habilita la venta de entradas para el duelo clave ante ferro: precios y modalidades

Colón habilita la venta de entradas para el duelo clave ante Ferro: precios y modalidades

colon resistio en el final y festejo en mendoza

Colón resistió en el final y festejó en Mendoza

colon moldea su estructura con una incognita para enfrentar a ferro

Colón moldea su estructura con una incógnita para enfrentar a Ferro

Lo último

Con 42 votos positivos, el oficialismo se impuso en el Senado y convirtió en ley la reforma laboral

Con 42 votos positivos, el oficialismo se impuso en el Senado y convirtió en ley la reforma laboral

Un esperado regreso en los convocados de Colón para jugar contra Ferro

Un esperado regreso en los convocados de Colón para jugar contra Ferro

Febrero se va con lluvias muy por encima del promedio histórico en Santa Fe en contraste con enero

Febrero se va con lluvias muy por encima del promedio histórico en Santa Fe en contraste con enero

Último Momento
Con 42 votos positivos, el oficialismo se impuso en el Senado y convirtió en ley la reforma laboral

Con 42 votos positivos, el oficialismo se impuso en el Senado y convirtió en ley la reforma laboral

Un esperado regreso en los convocados de Colón para jugar contra Ferro

Un esperado regreso en los convocados de Colón para jugar contra Ferro

Febrero se va con lluvias muy por encima del promedio histórico en Santa Fe en contraste con enero

Febrero se va con lluvias muy por encima del promedio histórico en Santa Fe en contraste con enero

Santa Fe actualiza la tarifa de colectivos: desde el domingo el boleto plano costará $1.720 en la ciudad

Santa Fe actualiza la tarifa de colectivos: desde el domingo el boleto plano costará $1.720 en la ciudad

Los Pumas 7s confirmaron su plantel para los torneos en Vancouver y Nueva York

Los Pumas 7's confirmaron su plantel para los torneos en Vancouver y Nueva York

Ovación
Unión cobró solo 46.000.000 de pesos por Balboa y presiona a Racing por el dinero de Nardoni

Unión cobró solo 46.000.000 de pesos por Balboa y presiona a Racing por el dinero de Nardoni

Hay nuevo horario para el partido entre Colón y Acassuso de la 5ª fecha

Hay nuevo horario para el partido entre Colón y Acassuso de la 5ª fecha

Colón habilita la venta de entradas para el duelo clave ante Ferro: precios y modalidades

Colón habilita la venta de entradas para el duelo clave ante Ferro: precios y modalidades

Cifras que explican por qué Unión se trajo todo desde Junín

Cifras que explican por qué Unión se trajo todo desde Junín

Colón supera los 30.000 socios y reafirma su fuerza como club referente de la Primera Nacional

Colón supera los 30.000 socios y reafirma su fuerza como club referente de la Primera Nacional

Policiales
Una captura compleja y exitosa: revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante Turu Mendieta en Bº Las Flores

Una captura "compleja y exitosa": revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante "Turu" Mendieta en Bº Las Flores

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Santo Tomé: emboscaron a un motociclista que intentó escapar acelerando pero terminó baleado en un glúteo

Santo Tomé: emboscaron a un motociclista que intentó escapar acelerando pero terminó baleado en un glúteo

Escenario
Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Gran Hermano Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos