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Cómo le fue a Colón como visitante con Medrán como DT

Colón sufrió una durísima derrota como visitante, la segunda en el campeonato, ante Morón. Los números de Ezequiel Medrán fuera de Santa Fe.

20 de abril 2026 · 14:56hs
Cómo le fue a Colón como visitante con Medrán como DT

Prensa Colón

Desde la llegada de Ezequiel Medrán en la fecha 28 de la caótica temporada 2025, Colón encontró cierta estabilidad en casa, pero nunca logró trasladar esa mejora a condición de visitante. Los números son claros y marcan una tendencia preocupante que se extendió hasta la actual campaña.

LEER MÁS: Colón perdió la punta con Morón, pero la fecha no fue tan negativa

En total, el Sabalero disputó 7 partidos fuera de Santa Fe bajo la conducción de Medrán, con un saldo negativo:

* 1 victoria

* 1 empate

* 5 derrotas

Rendimiento general

* Puntos obtenidos: 4 sobre 21 posibles

* Efectividad: 19%

* Goles a favor: 3

* Goles en contra: 8

Temporada 2025 (inicio del ciclo)

En sus primeros tres encuentros como visitante, Colón no pudo sumar:

* Derrota 1-0 vs. Defensores de Belgrano

* Derrota 2-0 vs. Talleres de Remedios de Escalada

* Derrota 1-0 vs. Estudiantes de Buenos Aires

Balance: 0 puntos, 0 goles a favor y 4 en contra.

Temporada actual

El panorama mostró una leve mejora, aunque insuficiente:

* Empate 0-0 vs. Central Norte

* Derrota 3-1 vs. San Telmo

* Victoria 2-0 vs. Patronato

* Derrota 2-0 vs. Deportivo Morón

Balance: 4 puntos, 3 goles a favor y 4 en contra.

LEER MÁS: En un torneo mediocre, a Colón con lo que tiene, le debe sobrar

Más allá de la mejora parcial en la temporada actual, los números reflejan una constante: a Colón le cuesta competir fuera de casa. La falta de gol (apenas 3 en 7 partidos) y cierta fragilidad defensiva en momentos clave explican gran parte de los resultados.

El desafío para Medrán sigue siendo claro: encontrar respuestas como visitante. Porque en una categoría tan pareja como la Primera Nacional, sostener aspiraciones sin sumar afuera se vuelve, casi siempre, una misión imposible.

Colón Medrán Morón
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