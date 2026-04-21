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Colón: Finaliza la preventa para que los socios adquieran el bono

Este martes finaliza la preventa del bono para socios de Colón a un costo de 10.000 pesos. Desde el miércoles, el monto del bono se incrementa a 15.000 pesos

Ovación

Por Ovación

21 de abril 2026 · 10:01hs
Este martes finaliza la preventa para los socios de Colón.

Este martes finaliza la preventa para los socios de Colón.

La semana pasada, la dirigencia de Colón confirmó que el domingo 26 de abril cuando el Sabalero reciba a Godoy Cruz, será el día del club y todos los socios mayores de edad tienen que pagar un bono para ingresar al estadio.

Último día de la preventa del bono

Por ese motivo desde hace días comenzó la preventa para socios con un costo de 10.000 pesos, pero ese monto se mantiene hasta este martes, dado que a partir del miércoles el costo se incrementará a 15.000 pesos.

Desde la institución detallaron que la preventa es exclusiva para socios y que forma parte de una iniciativa para afrontar gastos corrientes y extraordinarios, apelando al acompañamiento de hinchas y asociados.

LEER MÁS: Colón arranca una semana clave, con bajas y dudas antes de recibir a Godoy Cruz

Los dirigentes tomaron la medida antes del partido con Deportivo Morón, entendiendo que el equipo atravesaba su mejor momento y que además el Tomba es un rival atractivo por lo que genera.

Si bien hubo algunas disidencias dentro de la comisión directiva, ya que no todos estaban de acuerdo con declarar el día del club, se terminó imponiendo la postura del bono contribución

Colón bono Godoy Cruz
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