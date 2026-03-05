Todo listo para el inicio del Apertura 2026 de la ASB

El Apertura de la ASB comenzará la próxima semana en las zonas A1 y A2. En la máxima sobresale el cruce entre Banco y Almagro. Todo el repaso

En pocos días comenzará a rodar la pelota naranja en el básquet de la ASB con el inicio del Torneo Apertura 2026, que tendrá acción tanto en la zona A1 como en la A2. En ambos casos serán once los equipos que buscarán quedarse con el primer título de la temporada.

En la A1, el último campeón iniciará la defensa de su corona como local frente a Colón de San Justo , mientras que uno de los partidos más atractivos de la jornada inaugural será el que protagonizarán Banco Provincial y Almagro de Esperanza. La primera fecha se disputará entre martes y jueves:

Fecha 1 Apertura – Zona A1

Martes 10 de marzo

21.30: Banco Provincial vs. Almagro de Esperanza

21.30: Rivadavia Juniors vs. CUST A

21.30: Sanjustino vs. Colón de Santa Fe

Jueves 12 de marzo

21.30: Colón de San Justo vs. República del Oeste

21.30: Alma Juniors de Esperanza vs. Unión de Santa Fe

Libre: Gimnasia y Esgrima de Santa Fe.

También arranca el Apertura en la A2

De manera paralela se pondrá en marcha el Torneo Apertura de la zona A2, que también contará con once participantes. En este caso, el campeón tendrá un incentivo extra: obtendrá el derecho deportivo a disputar el Prefederal 2026.

El puntapié inicial será en el estadio Pay Zumé, mientras que el resto de la fecha se completará el jueves 12 de marzo.

Fecha 1 – Zona A2

Martes 10 de marzo

21.30: CUST B vs. Santa Rosa

Jueves 12 de marzo

21.30: Regatas Coronda vs. El Quillá

21.30: Centenario vs. Macabi

21.30: Kimberley vs. Argentino de San Carlos

21.30: Regatas de Santa Fe vs. UNL

Libre: Alumni de Laguna Paiva.