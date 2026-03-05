Uno Santa Fe | Ovación | Apertura

Todo listo para el inicio del Apertura 2026 de la ASB

El Apertura de la ASB comenzará la próxima semana en las zonas A1 y A2. En la máxima sobresale el cruce entre Banco y Almagro. Todo el repaso

Ovación

Por Ovación

5 de marzo 2026 · 15:25hs
Todo listo para el inicio del Apertura 2026 de la ASB

En pocos días comenzará a rodar la pelota naranja en el básquet de la ASB con el inicio del Torneo Apertura 2026, que tendrá acción tanto en la zona A1 como en la A2. En ambos casos serán once los equipos que buscarán quedarse con el primer título de la temporada.

En la A1, el último campeón iniciará la defensa de su corona como local frente a Colón de San Justo, mientras que uno de los partidos más atractivos de la jornada inaugural será el que protagonizarán Banco Provincial y Almagro de Esperanza. La primera fecha se disputará entre martes y jueves:

Fecha 1 Apertura – Zona A1

Martes 10 de marzo

21.30: Banco Provincial vs. Almagro de Esperanza

21.30: Rivadavia Juniors vs. CUST A

21.30: Sanjustino vs. Colón de Santa Fe

Jueves 12 de marzo

21.30: Colón de San Justo vs. República del Oeste

21.30: Alma Juniors de Esperanza vs. Unión de Santa Fe

Libre: Gimnasia y Esgrima de Santa Fe.

También arranca el Apertura en la A2

De manera paralela se pondrá en marcha el Torneo Apertura de la zona A2, que también contará con once participantes. En este caso, el campeón tendrá un incentivo extra: obtendrá el derecho deportivo a disputar el Prefederal 2026.

El puntapié inicial será en el estadio Pay Zumé, mientras que el resto de la fecha se completará el jueves 12 de marzo.

Fecha 1 – Zona A2

Martes 10 de marzo

21.30: CUST B vs. Santa Rosa

Jueves 12 de marzo

21.30: Regatas Coronda vs. El Quillá

21.30: Centenario vs. Macabi

21.30: Kimberley vs. Argentino de San Carlos

21.30: Regatas de Santa Fe vs. UNL

Libre: Alumni de Laguna Paiva.

Apertura ASB Colón de San Justo
Noticias relacionadas
union volvio a ser letal de visitante, vencio a instituto y pelea bien arriba en la zona a

Unión volvió a ser letal de visitante, venció a Instituto y pelea bien arriba en la zona A

se armo la primera fecha del torneo apertura 2026 de la asb

Se armó la primera fecha del Torneo Apertura 2026 de la ASB

¿como esta el historial de union con el arbitraje de sebastian zunino?

¿Cómo está el historial de Unión con el arbitraje de Sebastián Zunino?

union buscara extender su envion y acercarse a instituto en el historial

Unión buscará extender su envión y acercarse a Instituto en el historial

Lo último

Facundo Castro, a fondo en Colón: Me siento bien, pero tengo la espina de que llegue el gol

Facundo Castro, a fondo en Colón: "Me siento bien, pero tengo la espina de que llegue el gol"

Colón buscará dar otro paso hacia la permanencia recibiendo a Comunicaciones

Colón buscará dar otro paso hacia la permanencia recibiendo a Comunicaciones

Todo listo para el inicio del Apertura 2026 de la ASB

Todo listo para el inicio del Apertura 2026 de la ASB

Último Momento
Facundo Castro, a fondo en Colón: Me siento bien, pero tengo la espina de que llegue el gol

Facundo Castro, a fondo en Colón: "Me siento bien, pero tengo la espina de que llegue el gol"

Colón buscará dar otro paso hacia la permanencia recibiendo a Comunicaciones

Colón buscará dar otro paso hacia la permanencia recibiendo a Comunicaciones

Todo listo para el inicio del Apertura 2026 de la ASB

Todo listo para el inicio del Apertura 2026 de la ASB

Con la presencia de Colapinto, la Fórmula 1 presentó su intro para el 2026

Con la presencia de Colapinto, la Fórmula 1 presentó su intro para el 2026

Las lluvias de febrero fortalecen la campaña agrícola y consolidan la perspectiva de una cosecha récord en Santa Fe

Las lluvias de febrero fortalecen la campaña agrícola y consolidan la perspectiva de una cosecha récord en Santa Fe

Ovación
El Pulga cuelga los botines y en junio se despide con la camiseta de Colón

El Pulga cuelga los botines y en junio se despide con la camiseta de Colón

Hay otra energía en Colón, el equipo está unido y nos hicimos fuertes

"Hay otra energía en Colón, el equipo está unido y nos hicimos fuertes"

Alan Crenz, el boxeador santafesino que pelea por el título y sueña con escalar en el ranking

Alan Crenz, el boxeador santafesino que pelea por el título y sueña con escalar en el ranking

Unión y la Libertadores: el noveno de la tabla anual tendrá un cupo que cambia la pelea

Unión y la Libertadores: el noveno de la tabla anual tendrá un cupo que cambia la pelea

TAS confirma sanción de 8 meses para Machuca, Garcés y Holgado pero les permiten entrenar y jugar amistosos

TAS confirma sanción de 8 meses para Machuca, Garcés y Holgado pero les permiten entrenar y jugar amistosos

Policiales
Se llevaron computadoras y un dron de la casa de una funcionaria municipal y escaparon en un auto

Se llevaron computadoras y un dron de la casa de una funcionaria municipal y escaparon en un auto

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Una captura compleja y exitosa: revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante Turu Mendieta en Bº Las Flores

Una captura "compleja y exitosa": revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante "Turu" Mendieta en Bº Las Flores

Escenario
Vanda Krai vuelve a Santa Fe con She Loves 90s, un homenaje al pop rock femenino

Vanda Krai vuelve a Santa Fe con "She Loves 90s", un homenaje al pop rock femenino

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Gran Hermano Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos