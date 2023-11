Comenzaron las definiciones en el Top 6 del Torneo Oficial

La Salle Jobson se consgró en reserva, y CRAI en Sub 14, en el Torneo Oficial que organiza la Asociación Santafesina

En la divisional reserva, La Salle Jobson derrotó a Banco Provincial por 5 a 1 y se quedó con el tercer lugar. Los goles para el conjunto colegial fueron cosechados por Belén Salas en dos oportunidades, Florencia Alurralde, Agostina Valentinuzzi y Josefina Salamano, mientras que para las Kresteras descontó Jimena Román. En la categoría Sub 14, el tercer puesto quedó en poder de CRAI al vencer a Alma Juniors de Esperanza por 2 a 0 con goles de Felicitas Cobos y Clara Martínez.

La acción continuará el sábado 25 de noviembre por la mañana entre El Quillá y CRAI en Sub16. Además, las Tricolores y las Lobas de Esperanza se cruzarán en Sub 19, y CRAI ante Alma Juniors de Esperanza en primera división a partir de las 20.30. Una jornada a puro hockey en la etapa de definiciones. Recordemos que en los cruces de semifinales, CRAI perdió ante Banco Provincial por 5 a 2, y Alma Juniors de Esperanza fue derrotado por Náutico El Quillá por 2 a 1.

En la jornada del sábado 25 se jugarán los cotejos correspondientes a la fecha 5 del Oficial. En la cancha de arena de la ASH, jugarán Unión de Santa Fe con Universitario de Santa Fe, a las 9 en Sub 12, a las 10 en Sub 14 y a las 11.15, en Sub 16. El próximo lunes 27, a las 20.30 será el cotejo de reserva, y a las 22, en Primera División, estos dos últimos cotejos están programados en el sintético de agua de la ASH.

La final de Primera División del Top 6, se disputará el próximo sábado 2 de diciembre a las 19, en el sintético de agua de la ASH, en el cual Banco Provincial se medirá con Club Náutico El Quillá. También será la final de los caballeros, a partir de las 17, entre Banco Provincial y El Quillá. En sub 16, a las 10, jugarán Santa Fe Rugby con Alma Juniors de Esperanza. El viernes 1° de diciembre, a las 21, en reserva, jugarán Santa Fe Rugby con El Quillá, y a las 19.30, en Sub 14, El Quillá con Santa Fe Rugby. El jueves 30, en Sub 19, Banco Provincial enfrentará a El Quillá a partir de las 20.30.

En Segunda División, en la jornada de este sábado 25, se disputarán las semifinales. A las 16, se medirán Santa Fe Rugby con Jocketas, y a las 17, Universitario de Santa Fe con Cuervas. Se determinó que los elencos que aparecen como locales disponen ventaja deportiva por estar mejor ubicados en cada zona. Los elementos de mesa de control los llevará a cabo el equipo que figura como anfitrión. En cuanto al Torneo Promocional, habrá amistosos entre Náutico El Quillá con Santa Fe Rugby, en Sub 12 (15 horas), Sub 14 (16 horas) y Sub 16 (14 horas).