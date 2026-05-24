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Belgrano, campeón del fútbol argentino tras una histórica final frente a River

kiCon un doblete del santafesino Uvita Fernández, Belgrano se lo dio vuelta a River, a quien venció 3-2 en Córdoba y logró su primer título en Primera.

Ovación

Por Ovación

24 de mayo 2026 · 19:13hs
Belgrano, campeón del fútbol argentino tras una histórica final frente a River

Belgrano le ganó agónicamente 3-2 a River, en Córdoba, y se consagró campeón del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, por primera vez en su historia.

En el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y como informó la Agencia Noticias Argentinas, el ´Millonario´ empezó ganando con el gol de Facundo Colidio a los 17 minutos de juego pero Leonardo Morales lo empató a los 26 minutos.

En el complemento, Tomás Galván le dio la ventaja a River a los 14 minutos pero, a los 40 y 43, el delantero Nicolás Fernández empató y dio vuelta el partido.

Con este resultado, el equipo de Ricardo Zielinski se consagró campeón del fútbol argentino por primera vez en su historia y se transforma en el primer campeón de liga de Córdoba, el segundo a nivel nacional tras la Supercopa Internacional que conquistó Talleres en 2025, también ante River.

Por su parte, el equipo de Eduardo Coudet sufrió un duro golpe en el final del semestre, en la previa de lo que será la última fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana ante Blooming de Bolivia, el miércoles en el estadio Monumental.

En un primer tiempo que empezó con un intenso ida y vuelta, River abrió el partido a los 17 minutos con el gol de Colidio. Tras un desborde de Tomás Galván por la derecha, el ex Vélez metió el pase al medio para el ex Tigre que la empujó debajo del arco y puso el 1-0.

A los 26 minutos, Belgrano logró empatar el partido con el gol de Leonardo Morales. Tras un gran tiro de esquina desde la derecha de Lucas Zelarayán, la pelota cayó en el primer palo donde el ex jugador de Gimnasia La Plata cabeceó cruzado y puso el 1-1.

En el complemento, a los 14 minutos precisamente, River volvió a ponerse en ventaja con el gol de Tomás Galván. En un contragolpe letal, el delantero Facundo Colidio encaró por la mitad y, al llegar al área, abrió a su izquierda para el ex Vélez que la acomodó para delante, le pegó cruzado y puso el 2-1.

A los 38 minutos, tras una extensa revisión en el VAR, el árbitro Yael Falcón Pérez sancionó penal para Belgrano por una clara mano de Lautaro Rivero dentro del área.

Desde los doce pasos, el delantero Nicolás Fernández anotó con un potentemente remate al ángulo derecho del arquero Santiago Beltrán que voló a la izquierda.

Tan solo cuatro minutos después, Belgrano dio vuelta el partido con el segundo gol de Fernández en la tarde. Tras un centro desde la derecha de Franco Vázquez, la pelota le quedó en la izquierda del área al ex delantero de Defensa y Justicia que remató mordido, con la fortuna de que la pelota rebotó en un defensor y terminó entrando en el palo diestro.

Esta es la síntesis de River vs Belgrano de Córdoba

Torneo Apertura de la Liga Profesional - Final

River - Belgrano de Córdoba

Estadio: Mario Alberto Kempes, Córdoba.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

VAR: Leandro Rey Hilfer.

River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Cruz Meza, Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Belgrano de Córdoba: Thiago Cardozo; Agustín Falcón, Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Adrián Spörle; Santiago Longo, Adrián Sánchez, Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Juan Velázquez; Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

Goles en el primer tiempo: 17m. Facundo Colidio (R); 26m. Leonardo Morales (B)__IP__

Goles en el segundo tiempo: 14m. Tomás Galván (R); 38m. Nicolás Fernández (B); 42m. Nicolás Fernández (B)

Cambios en el segundo tiempo: Al inicio. Álvaro Ocampo por Alexis Maldonado (B); 18m. Ramiro Hernandes por Juan Velázquez (B) y Franco Vázquez por Santiago Longo (B); 25m. Germán Pezzella por Marcos Acuña (R); 31m. Nicolás Fernández por Lucas Passerini (B); 44m. Juan Fernando Quintero por Juan Cruz Meza (R), Maximiliano Salas por Anibal Moreno (R), Kendry Páez por Tomás Galván (R) y Federico Ricca por Emiliano Rigoni (B).

Belgrano Uvita Fernández River
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