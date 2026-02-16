Uno Santa Fe | Ovación | Torneo

Comenzó el torneo amistoso organizado por el Club Nuevo Horizonte

Se puso en marcha el torneo que reúne a seis equipos del ascenso de la Liga Santafesina con triunfos de Pucará, Loyola y Defensores de Alto Verde.

16 de febrero 2026
Loyola cosechó un importante triunfo ante San Cristóbal en Ángel Gallardo.

Se vienen las competencias oficiales en el ámbito de la Liga Santafesina de Fútbol, y por eso los clubes del ascenso compiten en un torneo de pretemporada, el cual se denomina Copa Ciudad de Santa Fe Sol Naciente, y organizado por el Club Nuevo Horizonte. En la primera fecha se registraron los triunfos de Pucará, Loyola y Defensores de Alto Verde. El segundo capítulo se desarrollará el próximo fin de semana.

Se puso en marcha el torneo de verano

Con la organización del Club Nuevo Horizonte comenzó la disputa del Torneo de verano Ciudad de Santa Fe, y cuenta con la participación de Los Canarios, Loyola, San Cristóbal, Pucará y Defensores de Alto Verde, tanto en Primera División como así también en la reserva, como si fuese una jornada tradicional liguista.

En cancha de Pucará, en barrio Transporte, el Cacique se impuso a Nuevo Horizonte por 1 a 0 con gol de Maximiliano Araya y bajo el arbitraje de Facundo Canalis. En Pucará fue expulsado Joaquín Amitrani y en la visita Eduardo Flores. En la divisional reserva, el conjunto Turquesa ganó por 4 a 1 con goles de Adriel Mansilla en dos ocasiones, Cristian Leiva y Eduardo Gaitán, mientras que para los locales descontó Dante Cabrera.

En la Vueltas del Paraguayo, Defensores de Alto Verde derrotó a Los Canarios de barrio Los Troncos por 5 a 0 bajo el arbitraje de Rubén Fernández. Los goles para los del distrito costero fueron marcados por Nicolás López, Julián Rodríguez, Jeremías Oyeras y dos de Joaquín Villaverde. En la división reserva, también ganó la escuadra dueña de casa por 2 a 0.

En el Interzonal disputado en Ángel Gallardo, Loyola venció por 2 a 0 a San Cristóbal bajo el arbitraje de Iván Chazarretta. Los goles para el cuadro de barrio Yapeyú llegaron por intermedio de Leonel Lutto y Antoni Alegre. En el conjunto verde y blanco fue expulsado Michael Álvares. En reserva, la victoria fue de Loyola por 3 a 2 sobre San Cristóbal.

En la segunda fecha del certamen de verano, el próximo fin de semana, se medirán Nuevo Horizonte con Loyola por la Zona 1 a la vera de la ruta nacional 11, Los Canarios con San Cristóbal en barrio Los Troncos y por el interzonal, Defensores de Alto Verde jugará frente a Pucará de barrio Transporte.

Torneo Nuevo Horizonte Liga Santafesina de Fútbol
