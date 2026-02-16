Derrotas santafesinas en los octavos de final de la Copa Federación

Bajo una intensa lluvia, Sportivo Guadalupe cayó de local frente a Unión Arroyo Seco, mientras que Ciclón Racing lo hizo ante Juventud Unida en Humboldt por la Copa Federación

Se concretaron los compromisos válidos por la ida de los octavos de final de la Copa Federación que organiza la Federación Santafesina. En una jornada con adversas condiciones climáticas, se registraron las derrotas de los dos representantes de la Liga Santafesina. En condición de local, Sportivo Guadalupe cayó frente a Unión de Arroyo Seco por la mínima diferencia, mientras que Ciclón Racing fue vencido por 3 a 1 por Juventud Unida de Humboldt . El único que logró que ganar el fin de semana fue Náutico El Quillá ante Central San Javier por 2 a 1.

Bajo un intensa lluvia, por la ida de los octavos de final de la Copa Federación, Unión de Arroyo Seco superó a Sportivo Guadalupe en el estadio Eladio Romeo Rosso por 1 a 0 con gol de penal de Marcelo Landriel. El cotejo fue arbitrado por Sebastián Medina de la Liga Esperancina que expulsó a Laureano Feludero y a Agustín Palombarini en el dueño de casa.

Juventud Unida de Humboldt dio paso gigante y se lleva una ventaja de 2 goles para esperar la revancha en Santa Fe. Derrotó a Ciclón Racing por 3 a 1 en un partido donde no faltó nada: Sol, luego viento, lluvia, 5 rojas, 2 penales, enojos y emociones. Axel Molina abrió la cuenta para el Ñato y Manuel Bustos ponía el 2 a 0.

Descontó Walter Gómez de penal y Ayrton Regalina, también de penal, puso las cifras definitivas. Lo malo de la tarde fueron las 3 expulsiones para Juventud Unida que no podrá contar el próximo domingo con Oscar Carniello, Antony Váez ni Axel Molina ya que vieron la roja. A la visita no le fue mucho mejor, aparte de perder, Marcelo Echeverría y Nahuel Rossilo se fueron expulsados.

Recordemos que en la jornada del sábado, en el Coliseo de la Costa, Náutico El Quillá derrotó 2 a 1 a Central San Javier por la Ida de los Octavos de Final. Los goles para el cuadro Tiburón llegaron a través de Nicolás Cometto y Gastón Losa, mientras que Mateo Pascual convirtió para el elenco azulgrana.

Resultados Octavos de final Copa Federación

Atlético Tostado 1- Gimnasia FC de Vera 0

Racing Campesino 2-Reconquista FC 1

Náutico El Quillá 2- Central San Javier 1

Domingo Faustino Sarmiento 1- Atlético María Juana 1

Morning Star 0- Centenario 2

Ciclón Racing 1- Juventud Unida de Humboldt 3

Unión Arroyo Seco 1-Sportivo Guadalupe 0