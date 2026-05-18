Verón recuperó la presidencia y Estudiantes cerró su conflicto con la AFA

Estudiantes y la AFA finalmente bajaron las armas. Juan Sebastián Verón volvió oficialmente a ejercer la presidencia y quedó sin efecto la sanción

Después de seis meses de tensión, sanciones y cruces públicos, Estudiantes y la AFA finalmente bajaron las armas. Juan Sebastián Verón volvió oficialmente a ejercer la presidencia y quedó sin efecto la sanción que lo había apartado del cargo en uno de los episodios más calientes.

La resolución llegó tras la apelación presentada por el Pincha y la propia Brujita ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), una jugada que terminó empujando a la AFA a cerrar definitivamente el expediente y dar por cumplida la suspensión.

Así terminó una novela que había explotado a fines de 2025 y que durante meses mantuvo enfrentadas a dos de las estructuras más poderosas del fútbol nacional.

Todo había comenzado cuando Estudiantes cuestionó públicamente la supuesta votación interna realizada en Ezeiza que terminó consagrando a Rosario Central como campeón de liga, pese a que la tabla anual ya estaba cerrada. Desde La Plata denunciaron irregularidades y apuntaron directamente contra el manejo político de la definición. La respuesta no tardó en llegar. La relación quedó completamente quebrada y el conflicto escaló a niveles impensados.

Uno de los momentos más tensos ocurrió en el cruce de octavos del Clausura, cuando el plantel de Estudiantes fue obligado a realizarle un pasillo de honor al Canalla. Pero lejos de aceptar la escena con normalidad, los futbolistas decidieron hacerlo de espaldas, en una imagen que recorrió el país y se convirtió automáticamente en símbolo de la pelea.

Aquella secuencia terminó profundizando todavía más la disputa y pocos días después llegó la sanción: Verón recibió seis meses de inhabilitación para ejercer la presidencia del club.

Durante ese período, la Brujita siguió de cerca cada movimiento institucional desde afuera e incluso observó desde la tribuna la consagración del equipo en el Madre de Ciudades tras vencer por penales a Racing Club.

Ahora, con la sanción levantada y el expediente archivado, Estudiantes considera cerrado uno de los capítulos más conflictivos de los últimos años.

En el comunicado oficial, Estudiantes expresó:

“Frente a la apelación oportunamente interpuesta por el Club y su Presidente ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), la Asociación del Fútbol Argentino ha resuelto dar por cumplida la suspensión impuesta a nuestro presidente, Juan Sebastián Verón, y dejar sin efecto la sanción económica aplicada a la institución”.

Y concluyó: “De esta manera, se da por finalizado el proceso disciplinario. El Club agradece a socias, socios, hinchas y comunidad el acompañamiento sostenido a lo largo de todo este proceso”.