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Sin baños ni agua: la delincuencia pone en jaque la participación de Nobleza en la Liga

Los delincuentes se llevaron desde los inodoros, hasta postes de tres metros y la bomba de agua. "Tenemos al Comando Radioeléctrico a 30 metros y no hay prevención", denunció con impotencia el presidente de la entidad.

18 de marzo 2026 · 19:06hs
Nobleza de Recreo

Nobleza de Recreo, de rodillas ante la delincuencia. Cuatro robos en 10 días y el Comando a media cuadra.

La situación en el Club Nobleza de Recreo llegó a un punto de quiebre. Lo que debería ser un espacio de contención social y deportiva para los chicos de la zona se transformó en el blanco predilecto de la delincuencia. Con cuatro robos en apenas diez días, la comisión directiva y los padres dijeron "basta" y se movilizan para exigir seguridad.

La impunidad con la que se mueven los malvivientes en el predio del "Vizcachero" es alarmante. El último golpe ocurrió la madrugada de este miércoles, cuando los ladrones vaciaron la cantina (llevándose toda la mercadería) y arrancaron la bomba de riego de la cancha auxiliar.

LEER MÁS: Preocupación de la Red de Vecinales por la inseguridad: alertan por el aumento de delitos y la falta de denuncias al 911

Sin embargo, el raid delictivo de la última semana y media no dejó rincón sin tocar:

Sanitarios: robaron el mobiliario completo del baño de mujeres (bachas e inodoros).

Infraestructura: se llevaron postes de tres metros que se usaban como asientos y cañerías de agua.

Alambrado: sustrajeron 100 metros de tejido que estaban listos para ser colocados.

Entre la impotencia y el abandono

Lucas Mussi, presidente de Nobleza, no ocultó su malestar por la falta de respuesta oficial. Lo que más indigna a la comunidad del club es la cercanía de las fuerzas de seguridad: “Lo que más impotencia nos da es que tenemos el Comando Radioeléctrico a 30 metros del club. Está fallando mucho la prevención”, sentenció en diálogo con Sol Play.

La situación es tan crítica que pone en riesgo la participación del club en la Liga Santafesina, ya que las normativas exigen instalaciones sanitarias con agua corriente, algo que hoy es imposible brindar debido a los constantes destrozos.

“Hoy no tenemos agua para los chicos que entrenan porque nos robaron la bomba. Si pintamos una pared, al otro día amanece rayada; no podemos hacer nada sin que nos generen un daño”, lamentó Mussi.

Medidas desesperadas: sereno y movilización

Ante el vacío estatal, el club analiza desviar fondos destinados a obras para contratar seguridad privada que custodie el predio por las noches.

Como primera medida de protesta, este miércoles a las 18:30, un nutrido grupo de padres, jugadores y dirigentes marcharon hacia la comisaría local para exigir explicaciones y soluciones inmediatas antes de que el club se vea obligado a cerrar sus puertas por falta de recursos.

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