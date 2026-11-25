El río acumuló tres días consecutivos de descenso desde el pico de 5,88 metros. En paralelo, avanzan las obras de nuevos módulos habitacionales y el refuerzo de las defensas costeras.

Bajante del Paraná. El río acumula 72 horas de descenso y se ubica en 5,75 metros en Santa Fe.

El río Paraná registró una nueva bajante en la ciudad de Santa Fe y se ubicó en 5,75 metros este miércoles, según los últimos datos de Prefectura Naval Argentina. De esta manera, acumuló 72 horas de descenso luego de alcanzar un pico de 5,88 metros.

Sin embargo, la situación hídrica continúa siendo compleja. Actualmente, 309 personas permanecen alojadas en los dos centros de asistencia habilitados en la capital provincial, mientras continúan los operativos de acompañamiento a las familias afectadas y los trabajos preventivos en distintos sectores costeros.

En paralelo, avanzan las obras para ampliar la capacidad de alojamiento, junto con las tareas de mantenimiento y refuerzo del sistema de protección hídrica.

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La altura del Paraná y el río Salado en Santa Fe

De acuerdo con los registros de Prefectura Naval Argentina, el Paraná se ubicó en 5,75 metros en el Puerto de Santa Fe durante este miércoles, sin variaciones respecto de la jornada anterior.

Por su parte, el río Salado registró 2,86 metros en Recreo, según la última medición del martes difundida por la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia.

Hay 309 personas alojadas en los centros de asistencia

Durante el martes, 11 personas se incorporaron al Centro de Asistencia Integral N.º 1 de Alto Verde. Actualmente, el predio alberga a 279 personas, de las cuales 170 son adultas y 109 menores, distribuidas en 83 familias.

En tanto, en el Centro de Asistencia Integral N.º 2 de Colastiné Sur permanecen alojadas 30 personas: 19 adultas y 11 menores, pertenecientes a 11 familias.

De esta manera, el número total de personas asistidas en ambos espacios asciende a 309, entre ellas 189 adultas y 120 menores.

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Continúa el operativo de asistencia en Alto Verde y Colastiné Sur

Los dispositivos de atención y acompañamiento integral siguen funcionando en ambos centros, con la participación de las áreas municipales de Salud, Educación, el Instituto Municipal de Salud Animal (IMUSA) y el COBEM.

También trabajan de manera articulada organizaciones como la Cruz Roja y Corazón Azul.

El centro asistencial en la zona de Alto Verde que alberga al día de hoy 260 personas gentileza

Además, se mantienen las tareas de higiene y mantenimiento de los predios. Durante el martes se realizaron trabajos de recolección de residuos en el Centro de Asistencia Integral N.º 1 de Alto Verde.

Construyen nuevos módulos habitacionales

La Municipalidad continúa con las obras para ampliar la capacidad de alojamiento en los centros de asistencia, con especial atención a las necesidades de accesibilidad de las personas con discapacidad que permanecen en los predios.

En Alto Verde avanza la construcción de 10 nuevos módulos habitacionales de la ONG TECHO. Cuatro se encuentran en la etapa final y otros tres están en proceso de armado.

Por otra parte, en el terreno previsto para el Centro de Asistencia Integral N.º 3 está proyectada una primera etapa de construcción de 40 módulos habitacionales.

Refuerzan las defensas y el sistema de bombeo

En distintos sectores de la ciudad continúan las tareas preventivas y de mantenimiento del sistema de protección hídrica. Actualmente se realizan ajustes técnicos y regulaciones en los equipos de bombeo y tableros instalados, con el objetivo de optimizar su funcionamiento.

También avanzan los preparativos para la instalación preventiva de cuatro equipos de bombeo durante esta semana: dos en la zona portuaria y otros dos en la Costanera.

En Alto Verde se realizan trabajos de bolseo en el paraje La Boca, mientras que en Colastiné Sur se reforzó la defensa en el sector de la alcantarilla ubicada en el acceso al barrio.

Son casi 300 las personas evacuadas gentileza

Además, en Colastiné Sur se llevan adelante tareas de limpieza y repaso de cunetas en el canal de llegada a la estación de bombeo ES-06 y en el canal de guarda. Los trabajos también abarcan calles cercanas a la arteria principal para mejorar el escurrimiento del agua.

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A su vez, se ejecutan tareas de mantenimiento programado en el canal de Aristóbulo del Valle.

Recomendaciones ante la crecida del Paraná

Ante la situación hídrica, el municipio solicitó a los vecinos circular con precaución en las zonas costeras, respetar las indicaciones del personal que participa de los operativos preventivos y evitar transitar por sectores anegados.

También recordó la importancia de no arrojar residuos en calles, canales ni desagües, para prevenir obstrucciones que puedan dificultar el escurrimiento del agua.

Para consultas o situaciones que requieran intervención municipal, está disponible la línea gratuita de Atención Ciudadana: 0800 777 5000.