La Municipalidad informó que hay 315 personas alojadas en los dos centros de asistencia y que no se registraron nuevos ingresos este jueves. Mientras continúa el operativo en las zonas costeras, avanzan los trabajos para instalar 40 módulos habitacionales en un tercer predio.

Crecida del Paraná: avanza la preparación del tercer centro de asistencia que tendrá 40 módulos habitacionales

El río Paraná alcanzó los 5,70 metros en el puerto de Santa Fe este jueves a las 18, según los registros de Prefectura Naval Argentina. En ese contexto, la Municipalidad mantiene los operativos de asistencia y prevención en las zonas costeras y avanza con la preparación de un tercer Centro de Asistencia Integral, donde está prevista la instalación de 40 módulos habitacionales en una primera etapa.

De acuerdo con el informe N° 20 del Centro de Operaciones municipal, actualmente hay 315 personas alojadas en los dos centros de asistencia habilitados . Durante la jornada no se registraron nuevos ingresos de familias, por lo que se mantiene la misma cantidad de personas que en el último relevamiento.

El Paraná bajó por cuarto día consecutivo y llegó a 5,74 metros en Santa Fe, pero continúan los operativos por la crecida

En el Centro de Asistencia Integral N° 1 de Alto Verde permanecen 285 personas: 172 adultos y 113 menores, pertenecientes a 84 familias. En tanto, en el dispositivo de Colastiné Sur hay otras 30 personas, correspondientes a 11 familias: 19 mayores y 11 menores.

El total de personas alojadas se distribuye entre 191 adultos y 124 menores. Además, el municipio continúa brindando asistencia a familias que decidieron permanecer en sus viviendas pese al avance del agua.

Preparan un tercer centro de asistencia

Uno de los principales trabajos en marcha es la ampliación de la capacidad de alojamiento para las personas afectadas por la crecida. En ese sentido, durante este jueves continuaron las tareas de preparación del terreno, infraestructura logística y provisión de servicios básicos en el Centro de Asistencia Integral N° 3.

En ese predio se instalarán, en una primera etapa, 40 módulos habitacionales de la organización TECHO. A su vez, en Alto Verde están próximas a finalizar las tareas de construcción de otros 10 módulos de la misma organización.

La Municipalidad también informó que se trabaja en la adecuación de los espacios para responder a las necesidades de accesibilidad de las personas con discapacidad que permanecen alojadas en los centros.

Asistencia en las zonas afectadas

Los operativos no se limitan a los centros de alojamiento. Este jueves, equipos de Salud municipal realizaron relevamientos médicos y tareas de profilaxis en la Vuelta del Paraguayo.

Por su parte, la Cruz Roja entregó kits de higiene personal en los dos centros de asistencia y a familias que viven en inmediaciones del Club Caza y Pesca. En Colastiné Sur, la ONG Corazón Azul mantiene un puesto sanitario y realiza recorridas en lancha para brindar atención médica en los sectores afectados.

También continúan los operativos para asistir a quienes decidieron permanecer en sus viviendas. Estas tareas se realizan junto con los Bomberos Voluntarios de Las Flores y utilizan embarcaciones del Ministerio de Ambiente de la Provincia.

Semáforos en el puente hacia La Boca

Otro de los puntos de intervención es el acceso al paraje La Boca, en Alto Verde. Debido al anegamiento del camino principal por la crecida del Paraná, el puente que conecta ambos sectores quedó como la única vía de acceso vehicular.

Ante esta situación, el municipio terminó este jueves la instalación de un sistema transitorio de semáforos para ordenar la circulación sobre el viaducto. El dispositivo regulará el paso alternado de vehículos en un tramo de aproximadamente 650 metros y, una vez superada la etapa de prueba, funcionará durante las 24 horas.

Refuerzan el sistema de protección hídrica

En paralelo, continúan las tareas de mantenimiento y prevención sobre el sistema de protección hídrica de la ciudad. Actualmente hay 35 puntos de operación activos, entre estaciones de bombeo y compuertas cerradas con equipos de bombeo instalados.

Los trabajos incluyen ajustes técnicos en los equipos y tableros, además de intervenciones en distintos sectores de la costa. En Colastiné Sur se realizaron tareas de desmalezado sobre el terraplén y cuneteo para favorecer el escurrimiento del agua. También se mantiene el refuerzo de las defensas en el sector de la alcantarilla ubicada en el acceso al barrio.

En tanto, en Alto Verde continúan las tareas de bolseo en el paraje La Boca. El municipio también avanza con los preparativos para instalar preventivamente cuatro equipos de bombeo: dos en la zona portuaria y otros dos en la Costanera.

Mientras el Paraná se mantiene en los 5,70 metros, los operativos municipales continúan en las zonas costeras. Las autoridades solicitaron a los vecinos circular con precaución, respetar las indicaciones del personal y evitar transitar por sectores anegados.