El río llegó a los 5,70 metros este jueves en el Puerto de Santa Fe, tras superar los 5,88 metros la semana pasada. El INA prevé que la bajante continúe durante las próximas dos semanas.

Paraná en descenso. El río llegó a 5,70 metros en el Puerto de Santa Fe, marcando el nivel de evacuación.

El río Paraná continúa en descenso en el puerto de Santa Fe y este jueves 26 de noviembre volvió a marcar los 5,70 metros , la altura establecida como nivel de evacuación . Después de alcanzar un pico de 5,88 metros , la semana pasada, el cauce perdió 18 centímetros en poco más de cinco días , según los registros de Prefectura Naval Argentina.

La bajante fue gradual y tuvo distintas velocidades. El Paraná se mantuvo en torno a los 5,87 metros durante el 21 de noviembre y comenzó a descender con mayor claridad al día siguiente. El lunes 23 llegó a los 5,80 metros , altura en la que permaneció durante más de 20 horas.

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Para el miércoles 25 por la mañana, la medición ya había bajado a 5,77 metros. El descenso se aceleró en las últimas jornadas: entre el registro de las 6 del miércoles y el de las 9 de este jueves, perdió seis centímetros en 27 horas.

Durante la mañana del jueves, las mediciones de las 9 y las 12 marcaron 5,71 metros. Finalmente, el registro de las 18 indicó una nueva baja, hasta los 5,70 metros. En tanto, el río Salado alcanzó los 2,81 metros en la estación de Recreo.

El Paraná volvió al nivel de evacuación

El dato central de la última medición es que el Paraná volvió a ubicarse en los 5,70 metros, la altura fijada como nivel de evacuación en el Puerto de Santa Fe. Si bien el descenso representa una señal favorable, el río todavía permanece en ese umbral.

El Paraná bajó a 5,84 metros en el Puerto de Santa Fe y el Salado llegó a 2,97 metros en Recreo. gentileza

La altura de alerta está establecida en 5,30 metros, por lo que el registro actual se encuentra 40 centímetros por encima de esa referencia.

El nivel de evacuación había sido alcanzado el 15 de noviembre. Desde entonces, el río permaneció en torno a esa cota o por encima de ella durante casi dos semanas. En los días previos al pico, había subido desde los 5,58 metros registrados el 13 de noviembre hasta los 5,88 metros, con un incremento de 30 centímetros en seis días.

Qué pronostica el INA para las próximas semanas

El Instituto Nacional del Agua (INA) proyecta que la tendencia descendente continuará durante los próximos días. En su informe del martes 24 de noviembre, cuando el Paraná se encontraba en 5,80 metros, estimó para el 1 de diciembre una altura central de 5,64 metros, con un rango posible de entre 5,20 y 5,80 metros.

Para el 8 de diciembre, la previsión central se ubica en 5,51 metros, con valores posibles de entre 5,10 y 5,70 metros.

De cumplirse ese escenario, el río quedaría por debajo del nivel de evacuación durante los primeros días de diciembre, aunque todavía se mantendría por encima de la altura de alerta.

Sin embargo, los márgenes del pronóstico contemplan escenarios de mayor altura: el valor máximo previsto para el 1 de diciembre es de 5,80 metros, mientras que para el 8 de diciembre alcanza los 5,70 metros, justo en el límite de evacuación.