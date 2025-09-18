Uno Santa Fe | Ovación | Laver Cup

Comienza una nueva edición de la Laver Cup, con la participación de Carlos Alcaraz

Este viernes dará comienzo una nueva edición de la Laver Cup que tendrá la participación de Carlos Alcaraz y también del argentino Francisco Cerúndolo

18 de septiembre 2025 · 12:45hs
Carlos Alcaraz dirá presente en la edición 2025 de la Laver Cup.

Carlos Alcaraz dirá presente en la edición 2025 de la Laver Cup.

La edición 2025 de la Laver Cup, el torneo exhibición que fue creado por la leyenda suiza Roger Federer, se pondrá en marcha este viernes y contará con la participación estelar del español y número 1 del mundo, Carlos Alcaraz.

Cerúndolo estará presente en Laver Cup

El evento se llevará a cabo en el Chase Center de San Francisco, Estados Unidos, que tiene capacidad para 18 mil espectadores y enfrentará a los equipos de Europa con el de Resto del Mundo.

En el equipo europeo, que es capitaneado por el francés Yannick Noah, jugarán Alcaraz, el alemán Alexander Zverev (3°), el danés Holger Rune (11°), el noruego Casper Ruud (12°), el checo Jakub Mensik (17°) y el italiano Flavio Cobolli (25°).

Del otro lado estará el equipo de Resto del Mundo, que tendrá como capitán al estadounidense Andre Agassi y contará con la presencia del argentino Francisco Cerúndolo (21°). Los otros jugadores serán los estadounidenses Taylor Fritz (5°), Alex Michelsen (32°) y Reilly Opelka (62°), el australiano Alex de Miñaur (8°) y el brasilero Joao Fonseca (42°).

La Laver Cup 2025 se desarrollará entre el viernes 19 y el domingo 21, con jornadas que contarán con tres partidos de singles y uno de dobles cada una. Pero no todos los partidos valdrán lo mismo, ya que los del viernes valdrán un punto, los del sábado dos y los del domingo tres.

El historial marca un claro dominio por parte del equipo de Europa, que se quedó con las primeras cuatro ediciones, que fueron en 2017, 2018, 2019 y 2021 (en 2020 no se disputó por la pandemia de Covid-19), y con la del 2024. El equipo de Resto del Mundo, por su parte, se impuso en 2022 y 2023.

En la Laver Cup 2022 se vivió uno de los momentos más emotivos de los últimos años en el mundo del tenis, ya que en dicha edición se dio el retiro del suizo Roger Federer, quien se despidió del deporte jugando un dobles junto al español Rafael Nadal, su gran rival de toda la vida.

Tanto el viernes como el sábado, el primer partido del día comenzará a las 17 (hora de Argentina), mientras que el domingo arrancará la acción a las 16.

Laver Cup Carlos Alcaraz Francisco Cerúndolo
Noticias relacionadas
Gustavo Quinteros será el nuevo DT de Independiente.

Gustavo Quinteros, a un paso de asumir como DT en Independiente

Tomás Etcheverry arrancó con el pie derecho en el ATP 250 de Hangzhou.

Etcheverry debutó con un triunfo en el ATP 250 de Hangzhou

Estudiantes visita este jueves a Flamengo.

Estudiantes visita a Flamengo por los cuartos de final de la Copa Libertadores

La Selección Argentina de vóley le ganó a Francia y se metió en octavos de final del Mundial.

Argentina dio el golpe, le ganó a Francia y está en octavos de final

Lo último

El ministro de Economía Luis Caputo acusó al Congreso de querer voltear al Presidente

El ministro de Economía Luis Caputo acusó al Congreso de querer "voltear al Presidente"

Diego Martínez dejó de ser el técnico de Cerro Porteño

Diego Martínez dejó de ser el técnico de Cerro Porteño

Mourinho fue presentado como nuevo DT del Benfica

Mourinho fue presentado como nuevo DT del Benfica

Último Momento
El ministro de Economía Luis Caputo acusó al Congreso de querer voltear al Presidente

El ministro de Economía Luis Caputo acusó al Congreso de querer "voltear al Presidente"

Diego Martínez dejó de ser el técnico de Cerro Porteño

Diego Martínez dejó de ser el técnico de Cerro Porteño

Mourinho fue presentado como nuevo DT del Benfica

Mourinho fue presentado como nuevo DT del Benfica

Comienza una nueva edición de la Laver Cup, con la participación de Carlos Alcaraz

Comienza una nueva edición de la Laver Cup, con la participación de Carlos Alcaraz

Gustavo Quinteros, a un paso de asumir como DT en Independiente

Gustavo Quinteros, a un paso de asumir como DT en Independiente

Ovación
El periodismo está de luto: falleció Walter Saavedra

El periodismo está de luto: falleció Walter Saavedra

La 3ª fecha del Clausura Norberto Serenotti tiene un sólo cotejo pendiente

La 3ª fecha del Clausura Norberto Serenotti tiene un sólo cotejo pendiente

Argentina dio el golpe, le ganó a Francia y está en octavos de final

Argentina dio el golpe, le ganó a Francia y está en octavos de final

Etcheverry debutó con un triunfo en el ATP 250 de Hangzhou

Etcheverry debutó con un triunfo en el ATP 250 de Hangzhou

Gustavo Quinteros, a un paso de asumir como DT en Independiente

Gustavo Quinteros, a un paso de asumir como DT en Independiente

Policiales
Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Agenda Santa Fe: vuelve la Noche de los Museos y se suman diversas propuestas

Agenda Santa Fe: vuelve la "Noche de los Museos" y se suman diversas propuestas

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná