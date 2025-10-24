Comienzan las definiciones en el Torneo Regional del Litoral

Este sábado se disputarán las semifinales de reserva, pre-reserva A y B del Regional del Litoral. También será el turno del cuarto capítulo del TRL de M19

Las s emifinales del Top 9 del Torneo Regional del Litoral recién se disputarán el sábado 1° de noviembre en las instalaciones del Jockey Club de Rosario, bajo la organización de Santa Fe Producciones, y con los cruces entre Estudiantes de Paraná con Duendes, y Jockey Club frente a Gimnasia y Esgrima de Rosario. Después de varios años, la Unión Santafesina de Rugby no tendrá equipos pugnando por el cetro litoraleño.

Este sábado 25 de octubre comienzan las definiciones en el interuniones litoraleño con la disputa de las semifinales en Reserva, Pre-reserva A y Pre-reserva B del Top 9. En el certamen de segunda división, se completará el partido que fue suspendido por tormenta eléctrica cuando corrían 36 minutos del primer tiempo. Será a partir de las 15.30, válido por la fecha 17, entre Provincial de Rosario con Universitario de Santa Fe. El cotejo lo ganaban los Cuervos por 16 a 3.

En reserva, en la autopista, a las 15, CRAI jugará frente al Jockey Club de Rosario con el arbitraje del entrerriano Juan Moyano, mientras que a las 14.15, en el parque de la Independencia, Santa Fe Rugby visitará a Gimnasia y Esgrima con el control del rosarino Juan Vega.

En pre-reserva A, a las 12.30, Gimnasia y Esgrima jugará con Jockey Club de Rosario bajo el referato de Tadeo Hereñú, y a las 13.15, en la autopista será el clásico entre CRAI con Santa Fe Rugby con el arbitraje del santafesino Fernando De Feo.

En pre-reserva B, a las 10.45, en Sauce Viejo, Santa Fe Rugby jugará frente a Gimnasia y Esgrima de Rosario con el control del santafesino Javier Villalba, y a las 11.30, en la autopista, CRAI lo hará con Jockey Club de Rosario con el referato del santafesino Mateo Ciaccio.

En Segunda División, para completar la 17° fecha del certamen, en el parque de la Independencia, Universitario de Santa Fe visitará a Provincial de Rosario, a partir de las 15.30, con el referato del rosarino Bruno Masetti. Quedan pendiente de disputarse 44 minutos de juego, y por el momento el resultado favorece a los Cuervos por 16 a 3.

En el Regional de Menores de 19

Por la cuarta fecha del Regional del Litoral de M19, en el Nivel A, a las 11.30, en Sauce Viejo, Santa Fe Rugby se medirá con Jockey de Rosario con el control de Fabián Prats, mientras que en el sur provincial, Duendes jugará con Old Resian con el arbitraje de Juan Nogués. A las 12.30, Atlético del Rosario jugará con CRAI con el seguimiento del rosarino Pablo Solari, y en Rafaela, bajo el arbitraje del santafesino Joaquín Zapata, CRAR será anfitrión de Estudiantes de Paraná.

En el Nivel B, por la tercera jornada, este viernes a las 20.45, Gimnasia y Esgrima jugará con Universitario de Rosario con el arbitraje de Damián Schneider. El sábado 25, a las 11.30, el Paraná Rowing Club se medirá con Universitario de Santa Fe, mientras que en Ibarlucea, Logaritmo se cruzará con Los Caranchos con el control de Felipe Nogués.

Posiciones

Zona 1: Jockey Club de Rosario 15, CRAI 13, Estudiantes 11 y Old Resian 9.

Zona 2: Atlético del Rosario 10, Duendes 5, Santa Fe RC 4 y CRAR 1.