¿Cómo fueron las detenciones en los operativos realizados en los partidos de Santa Fe?

Con el Tribuna Segura se recapturó a una mujer que era buscada por la Justicia por venta de drogas en Santa Fe; algo similar sucedió con un hombre en Rosario

El director provincial de Seguridad en Eventos Masivos del Ministerio de Justicia y Seguridad, Fernando Peverengo, realizó un balance del operativo llevado a cabo el pasado sábado en el sur de la ciudad de Santa Fe en el marco del partido que Colón disputó en su estadio y producto del cual hubo cuatro personas detenidas.

En una conferencia de prensa ofrecida en la sede ministerial, el funcionario indicó que “el sábado fue un día importante en lo que refiere a eventos deportivos”, y destacó los resultados alcanzados a través del programa Tribuna Segura, con el que “venimos trabajando y se coordina con el Ministerio de Seguridad de Nación”. En ese sentido, dijo que “tuvimos un hecho positivo en Santa Fe y otro en Rosario, en la cancha de Rosario Central, donde dos personas que estaban siendo buscadas por la Justicia, en ambos casos por venta de estupefacientes, fueron recapturadas”.

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Sobre este punto, Peverengo insistió en que esto “para nosotros es una buena noticia, porque trabajamos operativamente en los partidos de fútbol”, y afirmó que “hay un mensaje claro, que es que hay operativos y funcionan”.

Luego, recordó que en estos casos el ingreso al estadio se habilita dos horas antes del inicio del partido, no obstante “la gente está acostumbrada a llegar sobre la hora y tienden a colapsar los operativos, generando un cuello de botella”. Fue en esa situación que en uno de los ingresos en Colón se produjeron incidentes que motivaron la intervención policial, quedando detenidos tres hombres.

Asimismo, Peverengo mencionó que “estamos reviendo y repensando el operativo” del sábado en cancha de Colón para detectar por dónde fue ingresada una bandera que contenía un mensaje intimidatorio, y adelantó que quienes fueron detenidos por causar disturbios en los ingresos, así como quienes ingresaron y colgaron la bandera van a ver restringido su acceso al estadio, “medida que vamos a tomar a partir de este domingo”. “No vamos a negociar con ningún tipo de delito, ni con nadie. En esto somos muy claros y las medidas ya están en proceso”, aseguró. Además, “en el sector norte alto y bajo no va a haber ningún tipo de banderas, instrumentos, tirantes o paraguas, no va a haber absolutamente nada por dos partidos”, y también “se va a terminar con una especie de beneficio que se venía trabajando con el club por el cual los socios nuevos que tenían acceso en la parte sur, iban a la norte”, agregó.

Cambio de día para Colón-Racing de Córdoba en Santa Fe

Por último, el funcionario confirmó que el partido entre Colón y Racing de Córdoba en Santa Fe por la fecha 9 que había sido programado para el sábado 11 de abril, finalmente se disputará el domingo 12 a las 19. El cambio de fecha obedece a un pedido del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia “para evitar un cruce innecesario”, ya que el sábado en la cancha de Unión se presentará la banda Tan Biónica, “un festival al que van asistir unas 30.000 personas, y si bien no hay problemas con el personal policial, con el personal de bomberos no podemos cubrir dos eventos masivos” de manera simultánea.