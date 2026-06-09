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Cómo se llaman y qué representan las tres mascotas del Mundial 2026

En solo dos días comenzará la cita mundialista, que por primera vez en su historia contará con tres mascotas.

Ovación

Por Ovación

9 de junio 2026 · 13:08hs
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Cómo se llaman y qué representan las tres mascotas del Mundial 2026

El Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, que iniciará dentro de solo dos días, contará con la particularidad de que será la primera edición con tres mascotas.

Esto se debe a que cada país tendrá su mascota oficial, la cual es un animal representativo de sus culturas.

Qué representa cada mascota según la FIFA

Maple, el alce (Canadá):

"El alce Maple nació para recorrer todas las provincias y territorios de Canadá, entablando contacto con su gente y familiarizándose con la riqueza cultural del país. Apasionado del arte urbano, amante de la música y guardameta entregado, Maple destaca por su creatividad, resiliencia y un auténtico individualismo. Con sus legendarias paradas, su extraordinaria fortaleza y liderazgo, así como su estilo incomparable, Maple tiene un sinfín de historias que contar".

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Zayu, el jaguar (México):

"El jaguar Zayu habita en las selvas del sur de México y encarna el valioso patrimonio y el dinamismo del país. Zayu, cuyo nombre significa «unidad», «fortaleza» y «alegría», es un delantero que se transforma en el terreno de juego, donde intimida a los defensores con su excepcional agilidad y velocidad. Fuera del campo, promueve la cultura mexicana a través del baile, la gastronomía y la tradición, además de unir a personas de diferentes países con su pasión y orgullo. Además de un deportista, Zayu es un símbolo de celebración y encuentro de culturas que lleva consigo el alma de México a donde quiera que vaya".

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Clutch, el águila (Estados Unidos):

"El águila Clutch recorre los Estados Unidos con un espíritu insaciable, una curiosidad sin límites y un optimismo inquebrantable. Se familiariza con todas las culturas y disfruta cada partido y cada momento al máximo. Audaz dentro del campo y fuente de inspiración fuera de él, Clutch predica con el ejemplo levantando el ánimo de su equipo con energía y determinación, y convirtiendo cada reto en una oportunidad para alcanzar nuevas metas. Clutch tiene una personalidad arrolladora y le encanta el deporte. Como todo buen centrocampista, es capaz de unir a las personas que le rodean en cualquier ambiente y es un ejemplo de que para volar alto solo hay que mostrar voluntad, pasión y darlo todo en el campo".

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mascotas Mundial Estados Unidos
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