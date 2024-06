"Con Colón hay un convenio vigente, pero con Unión estamos en juicio"

La situación entre Santa Fe Fútbol y Colón

"Víctor Godano asumió creo que el 28 de diciembre y el 29 me llamó absolutamente asombrado y me dijo: 'Esteban no puedo creer que no te hayan pagado nada de esto'. 'Dame tres o cuatro meses para acomodar las cosas, pero este convenio lo firmé yo y lo voy a pagar'. Y en abril lo volví a llamar y me puse en contacto con el tesorero y con Pedro Passegi y comenzamos a trabajar con los abogados en la redacción y lo firmamos la semana pasada", detalló Kreig.