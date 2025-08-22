Uno Santa Fe | Ovación | Copa Libertadores

Con cuatro elencos argentinos, así serán los cuartos de final de la Copa Libertadores

River, Racing, Vélez y Estudiantes dirán presente en los cuartos de final de la Copa Libertadores. Entrá y fijate cómo quedaron los cruces

22 de agosto 2025 · 07:54hs
Estudiantes es uno de los cuatro elencos argentinos que jugarán cuartos de final de la Copa Libertadores.

La Copa Libertadores ya conoce a los ocho mejores equipos de la edición 2025. Vélez se hizo fuerte en su casa, venció 2-0 a Fortaleza y avanzó a los cuartos de final, donde se medirá con Racing, que eliminó agónicamente a Peñarol en Avellaneda.

El martes también quedó definida la serie entre Sao Paulo - Atlético Nacional: el equipo de Hernán Crespo eliminó por penales a los colombianos.

Estudiantes igualó 0-0 con Cerro Porteño tras ganar por la mínima en la ida y su próximo rival será Flamengo, que derrotó a Inter en el cruce de brasileños.

La instancia se cerró este jueves: en el primer turno, Liga de Quito venció 2-0 a Botafogo y eliminó al último campeón con un global de 2-1. En el cierre, River sufrió para eliminar por penales a Libertad y se medirá con Palmeiras, que dejó en el camino a Universitario.

El camino a la final de la Copa Libertadores

