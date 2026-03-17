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Megaoperativo en barrio Coronel Dorrego: 16 allanamientos por robos de motos y seis aprehendidos

Los procedimientos se realizaron en simultáneo en la zona de Guadalupe Oeste. Hay tres menores detenidos y secuestraron un arma de fuego, municiones, celulares y vestimenta

Juan Trento

Por Juan Trento

17 de marzo 2026 · 11:40hs
Megaoperativo en barrio Coronel Dorrego: 16 allanamientos por robos de motos y seis aprehendidos

Este martes por la mañana, con las primeras luces del amanecer, agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) llevaron adelante un amplio operativo en la ciudad de Santa Fe, con 16 allanamientos simultáneos en barrio Coronel Dorrego, en la zona de Guadalupe Oeste, en el marco de una investigación por robos de motocicletas.

Los procedimientos fueron realizados por pesquisas del área Complejas I, con el apoyo de grupos tácticos especializados como el Grupo de Operaciones Especiales (GOE) y el Grupo de Operaciones Tácticas (GOT), que intervinieron en las irrupciones.

Como resultado del operativo, seis personas fueron aprehendidas, entre ellas tres menores de edad. Además, se secuestró una escopeta calibre 16 con 16 cartuchos, 60 municiones calibre .22, dos teléfonos celulares y prendas de vestir que serán peritadas en el marco de la causa.

Una banda bajo la lupa

La investigación se venía desarrollando desde hace varias semanas y apunta a una serie de robos de motos registrados en distintos barrios de la capital santafesina durante los primeros meses de 2026.

Los principales sospechosos integrarían la denominada “banda de los pirañitas”, un grupo conformado por mayores y menores que actuaba durante la madrugada. La modalidad consistía en ataques grupales, con no menos de diez integrantes que se movilizaban en motocicletas o bicicletas y cometían los robos de manera coordinada.

DORREGO 2

Intervención judicial

Tras los allanamientos, las actuaciones fueron informadas a la Jefatura de la PDI y al Ministerio Público de la Acusación (MPA), que lleva adelante la investigación. También intervino la fiscalía de la Minoridad, debido a la participación de adolescentes entre los aprehendidos.

Desde las fiscalías de Flagrancia y Minoridad se dispuso que los involucrados continúen privados de su libertad, sean debidamente identificados y que su situación procesal se defina durante la jornada de este martes. En tanto, todos los elementos secuestrados quedaron bajo cadena de custodia, a la espera de las pericias correspondientes.

Coronel Dorrego allanamientos motos
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