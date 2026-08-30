Barrio San Agustín II: persiguieron y apresaron a un ladrón que robó una cámara de videovigilancia de la casa de un penitenciario

Un joven de 19 años fue descubierto cuando arrancaba la cámara instalada en el frente de la vivienda. Fue perseguido y aprehendido por policías del Comando Radioeléctrico, quienes recuperaron el dispositivo robado.

Un insólito episodio delictivo ocurrió este domingo, alrededor de las 5.12 , en una vivienda ubicada en el pasaje Bartolomé de las Casas al 17 , en el barrio San Agustín II de Santa Fe . Un hombre de 46 años , oficial del Servicio Penitenciario de Santa Fe , advirtió a través de la pantalla de su teléfono celular que un delincuente había arrancado una cámara de vigilancia instalada en el frente de su propiedad.

La víctima observó que el ladrón vestía campera celeste y pantalón negro y que escapaba corriendo del lugar. En ese momento, divisó a dos agentes del Comando Radioeléctrico que patrullaban la zona, les pidió ayuda y aportó una descripción del sospechoso, tanto de su contextura física como de la vestimenta que llevaba.

Persecución y aprehensión

Los policías realizaron un patrullaje intensivo por el sector y poco después divisaron a un joven cuyas características coincidían con las aportadas por la víctima.

Al advertir la presencia policial, el sospechoso comenzó a correr y aceleró la marcha para intentar escapar. La persecución terminó en el pasaje Sedlacek al 7500, donde el joven intentó refugiarse en un terreno baldío con una vivienda abandonada.

Según informaron fuentes policiales, el delincuente opuso una tenaz resistencia a la aprehensión, aunque finalmente fue neutralizado y detenido.

El sospechoso fue identificado como G. A. C., de 19 años. Entre sus prendas llevaba la cámara de videovigilancia sustraída del frente de la vivienda, por lo que el dispositivo fue recuperado y quedó secuestrado como elemento de interés para la investigación.

Intervención de la Fiscalía

Los policías que participaron del procedimiento comunicaron la novedad a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe. Desde allí informaron lo ocurrido al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal dispuso que el joven continuara privado de su libertad, que fuera trasladado para una revisión física en Medicina Legal, identificado y alojado en una dependencia policial de Orden Público.

Además, ordenó la constatación y el secuestro de las imágenes registradas por cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona, con el objetivo de incorporar ese material a la investigación.

La causa quedó provisoriamente calificada como robo seguido de atentado y resistencia a la autoridad.

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