Histórica actuación: Messi hizo un póker de goles e Inter Miami aplastó a Montréal

Con cuatro goles de Lionel Messi y una asistencia, Inter Miami goleó 7-1 a Montréal y de esta manera revirtió una racha de cinco partidos sin ganar

Inter Miami aprovechó un Lionel Messi espectacular e inoxidable y aplastó por 7-1 a Montréal con un póker del 10, en el último partido de las Garzas antes de la asunción del Kily González, que no pudo dirigir por una demora en sus papeles habilitantes. La franquicia de Florida había caído en cuatro de sus últimos cinco partidos y con un triunfazo revirtió la situación con creces.

A los 20 minutos del encuentro, Rodrigo De Paul asistió a Casemiro, que marcó su primer gol vestido de rosa y abrió el marcador. Fabian Herbers lo empató para los canadienses y justo antes del final del primer tiempo, Messi hizo su primer gol de la jornada con un tiro libre en el que se ayudó de un desvío.

A los 7' del segundo tiempo, el capitán de la Selección Argentina volvió a convertir a pura gambeta tras dejar regados a tres defensores. En los últimos diez de partido, asistió a Luis Suárez y luego aprovechó otra ocasión picándosela al arquero para llevarse la pelota. Alexander Shaw a los 89 hizo lo que parecía ser el 6-1 definitivo hasta que en el tiempo de descuento, Messi volvió a anotar de tiro libre.

De esta forma, el astro llegó a los 927 goles en su carrera y metió el noveno póker de su carrera, el primero desde que milita en los Estados Unidos. Gracias a su actuación, Inter Miami se afianza en el segundo puesto de la Conferencia Este con 42 unidades.