Con gol de Junior Marabel, Sarmiento venció a Estudiantes de Río Cuarto

Sarmiento derrotó a Estudiantes de Río Cuarto por 1-0, en un duelo fundamental por la permanencia en Primera División que se disputó este martes, en el estadio Eva Perón, por la octava fecha del Torneo Apertura 2026.

El único gol del encuentro llegó a los 10 minutos de la primera parte, por medio de un penal ejecutado por el delantero paraguayo Junior Marabel.

Con el triunfo, el “Verde” subió al undécimo puesto de la zona B con nueve puntos, además de marcar una ventaja de siete unidades frente a Newell’s en la tabla anual, mientras que el equipo que dirige Iván Delfino es anteúltimo en el grupo con cuatro unidades y colista en la tabla de promedios, en el único puesto de descenso por esta vía.

Con la fecha 9 aplazada para disputarse en mayo, el próximo partido de Sarmiento será como local ante Racing, el martes 10 de marzo a las 22:00, mientras que el conjunto cordobés recibirá a Belgrano, el jueves 12 a partir de las 19:15.

El local convirtió en su primera llegada del partido, con una mano en el área del volante Fermín Antonini que permitió un penal, el cual fue cambiado por gol con un derechazo alto y cruzado por Marabel, a los 10 minutos.

Estudiantes no tuvo llegadas de peligro hasta los 20 minutos, con un disparo bajo al primer palo del extremo Martín Garnerone, desde el costado derecho del área, que se fue ancho.

El local volvió a acercarse al gol a los 40 minutos, con una subida de izquierda hacia el centro del mediocampista Jonatan Gómez, que concluyó en un remate a media altura que el arquero Agustín Lastra desvió sobre su poste izquierdo.

Seis minutos más tarde, un disparo lejano de primera del volante Tomás González llevaba buen efecto y se metía por el poste izquierdo del arquero Javier Burrai, que detuvo el remate bajo del mediocampista rival.

Ya en el segundo tiempo, a los 28 minutos, el volante Siro Rosaneh remató con el empeine desde el vértice izquierdo del área, con un tiro que salió bajo y cruzado, aunque ancho.

En el segundo minuto de descuento, el delantero Julián Contrera desaprovechó un mano a mano por el costado derecho del área chica, con un disparo al segundo palo que fue desviado por Lastra.