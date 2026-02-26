El uno por uno de Unión en la victoria frente a Sarmiento

Unión derrotó a Sarmiento 3-1 y sumó sus primeros minutos como visitante. Hubo varios rendimientos altos en el elenco rojiblanco

El uno por uno de Unión en el triunfo ante Sarmiento.

Matías Mansilla (6): Si bien fue responsable del gol de Sarmiento sin lograr retener el balón, en la primera etapa tapó un mano a mano y en el final tuvo una atajada espectacular ante un cabezazo de Insaurralde. El arquero de Unión demuestra confiabilidad.

Lautaro Vargas (5): Discreto partido, es un jugador que está en condiciones de dar mucho más. En el primer tiempo pasó un poco más al ataque y en el complemento estuvo algo contenido.

Maizon Rodríguez (6): Correcto partido del marcador central se impuso en varias acciones, aún cuando en el final el equipo sufrió algunos centros peligrosos dentro del área.

Juan Pablo Ludueña (7): El defensor más firme de Unión, ganando los duelos y mostrándose muy atento para cruzar, ya sea por abajo, como también en el juego aéreo. Absolutamente afianzando como titular y demostrando personalidad.

Mateo Del Blanco (5): Jugó un buen primer tiempo, pero en el segundo sufrió demasiado con el ingreso del colombiano Rentería que desequilibró mucho cuando encaró por ese sector.

Julián Palacios (8): Marcó el primer gol, en el tercero forzó la pérdida de la pelota de Sarmiento y dos veces dejó a Tarragona de frente al arco. Hizo un enorme desgaste por el carril, desequilibrando en velocidad cada vez que se lo propuso.

Rafael Profini (8): Siendo volante central, participó de los tres goles, en el primero asistiendo a Palacios, en el tercero a Tarragona y en el segundo inició la acción con un pase que el defensor no logró despejar. Cortó y jugó hasta salir con una molestia.

Mauro Pittón (7): Sin brillar, volvió a demostrar lo importante que es para el equipo. Siempre bien ubicado, jugando simple y tratando de ser el equilibrio del equipo. Es el que ordena a sus compañeros y que nunca deja de correr.

Brahian Cuello (7): Un gol muy importante para encaminar la victoria, arrancó en velocidad, decidido y remató desde afuera del área para festejar por primera vez con la camiseta rojiblanca.

Cristian Tarragona (7): Hizo un gol definiendo muy bien dentro del área y el arquero le tapó tres chances más. Un desgaste enorme para pivotear y volver a pisar el área. Está en racha y eso es positivo para el equipo.

Marcelo Estigarribia (5): No logra redondear una buena actuación, no se le puede reprochar la voluntad y el empeño para ir a todas, pero le está faltando el gol. Una media vuelta dentro del área que atajó Burrai.

Emiliano Giaccone (5): Entró en un contexto de partido distinto al del primer tiempo y con Sarmiento jugando en campo de Unión, se dedicó a contener los intentos del rival, metiendo y corriendo al lado de Mauro Pittón.

Diego Díaz (5): No le quedó ninguna chance como para convertir, peleó mucho de espaldas tratando de aguantar el balón y en el final quedó como único punta, que indudablemente no lo favoreció.

Augusto Solari (-): Le falta ritmo de juego y velocidad, en una acción de llegar antes pudo haber marcado. Comienza a sumar minutos y eso es positivo para que mejore su rendimiento.

Misael Aguirre (-): No pudo aprovechar su velocidad para salir de contra y es que Unión terminó jugando muy retrasado y el arco rival le terminó quedando lejos. Lo bueno es que Madelón lo tiene muy en cuenta y le viene dando minutos.

Bruno Pittón (-): Ingresó con la clara intención de reforzar el bloque defensivo y tuvo bastante trabajo por su sector intentando contener al colombiano Rentería.