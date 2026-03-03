Trágico final en Santo Tomé: falleció el sospechoso de robo y se agrava la situación del dueño de casa

El sospechoso de robo falleció este martes por la tarde en el Hospital Cullen debido a un traumatismo de cráneo grave. El propietario de la vivienda continúa detenido mientras la Fiscalía define si se trató de una "legítima defensa" o un "homicidio".

Giro en la causa de Santo Tomé: murió en el hospital Cullen el joven herido durante un intento de robo y se complica la situación del dueño de casa

Lo que comenzó como un violento robo en la madrugada de este martes en Santo Tomé, terminó en una causa por homicidio. Pasadas las 18 horas, autoridades del Hospital Cullen confirmaron el fallecimiento del joven que había ingresado en estado crítico tras un enfrentamiento con el propietario de una vivienda en calle Zavalla al 1.400 en la ciudad de Santo Tomé .

La muerte se produjo a raíz de la severidad del traumatismo encéfalo-craneano sufrido durante el forcejeo, presuntamente provocado por un golpe con un elemento contundente (una barreta de hierro, según los primeros testimonios). Hasta el momento, la identidad del fallecido no fue difundida oficialmente por el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Crónica de una madrugada fatal

El hecho se desencadenó cerca de las 4:30 de la mañana, a pocos metros del Batallón de Ingenieros 1. Según el reporte policial, el dueño de casa (37 años) escuchó ruidos en su patio y, al salir a verificar, sorprendió al joven intentando sustraer un motor de agua.

En ese contexto se produjo una pelea que terminó con el presunto ladrón tendido en el suelo con heridas gravísimas. Tras ser asistido en el lugar, fue derivado de urgencia con sirenas y balizas al nosocomio capitalino, donde finalmente murió esta tarde tras permanecer algunas horas en la unidad de terapia intensiva.

La situación del propietario

El dueño de la vivienda, quien inicialmente fue trasladado a la Subcomisaría 9º de Santo Tomé en calidad de demorado, enfrenta ahora un panorama judicial mucho más complejo. Con la confirmación de la muerte, la Fiscalía deberá determinar bajo qué figura procesal será imputado:

Legítima defensa: si se comprueba que el uso de la fuerza fue proporcional y necesario para repeler la agresión en su propiedad.

Exceso en la legítima defensa: si el medio empleado fue desproporcionado respecto a la amenaza.

Homicidio: si se considera que la agresión fue directa y sin los atenuantes de la defensa propia.

Efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía de Homicidios trabajan en el relevamiento de pruebas en el patio de la vivienda para reconstruir la mecánica del enfrentamiento. Se espera que en las próximas horas se fije la fecha para la audiencia imputativa, donde se conocerá formalmente el destino procesal del vecino de Santo Tomé.