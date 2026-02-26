Uno Santa Fe | Unión | Unión

Pittón se ilusiona en Unión: "Ganar así de visitante es importante mirando la tabla"

El capitán de Unión, Mauro Pittón, valoró el triunfo ante Sarmiento, destacó el orden y la importancia de sostener el nivel fuera de casa para pelear arriba

26 de febrero 2026 · 20:15hs
Pittón se ilusiona en Unión: Ganar así de visitante es importante mirando la tabla

La victoria en Junín no solo dejó tres puntos valiosos, sino también señales claras del crecimiento colectivo. Mauro Pittón, uno de los referentes de Unión, hizo su balance luego del triunfo 3-1 en el estadio Eva Perón de Junín ante Sarmiento por la 7ª fecha de la zona A del Apertura.

“De visitante queremos también el rendimiento del año pasado, sobre todo en el segundo semestre. Lo veníamos buscando y estamos tratando de pulir detalles para plasmar la idea tanto en casa como afuera. Entonces ganar de esta manera es importante mirando la tabla”, expresó el mediocampista, consciente del valor que tiene sumar lejos de Santa Fe.

El orden como punto de partida en Unión

Pittón hizo hincapié en uno de los pilares del equipo: el equilibrio. “El equipo está ordenado. A partir de ahí vamos mejorando detalles, sobre todo en lo posicional, pero es clave el orden para sentirnos seguros. Tratamos de brindar equilibrio, somos la rueda de auxilio y por suerte me siento bien”, señaló.

El capitán también destacó que el rendimiento actual es fruto de una idea consolidada, que el grupo sostiene con convicción. “Creo que fue un buen partido, como también lo había sido contra San Lorenzo, aunque aquella vez no se nos dio el gol. Confiamos en esta idea y seguimos trabajando para mejorar”, afirmó.

En lo personal, Pittón valoró su presente físico y el aprendizaje que le dio la experiencia. “El cuerpo responde y ahora que estoy más grande uno entiende mejor los momentos del partido. Hay que prepararse bien y saber cuándo hacer el despliegue. Pero esto es grupal, porque la intensidad se sostiene entre todos”, explicó.

Por último, el mediocampista llamó a mantener la calma y enfocarse en lo que viene. “Hay que disfrutar esta victoria, pero también pensar en el próximo partido y priorizar la recuperación. Se viene otro compromiso durísimo”, advirtió.

