Cuello: "El gol suma confianza, pero lo importante es que Unión ganó"

El extremo de Unión, Brahian Cuello celebró su aporte en la victoria ante Sarmiento de Junín y remarcó su compromiso en medio de una seguidilla exigente

26 de febrero 2026 · 20:22hs
Brahian Cuello tuvo una tarde-noche especial de jueves en Junín. No solo fue parte del gran triunfo de Unión por 3-1 contra Sarmiento, sino que también logró convertir, un desahogo personal que refuerza su confianza en este tramo del Torneo Apertura.

“En lo individual, hacer un gol suma para la confianza, pero lo importante es siempre el resultado. Estamos para aportar”, expresó el extremo, dejando en claro que el objetivo principal está por encima de cualquier logro personal.

El tanto tuvo un significado especial para el futbolista, que venía de atravesar un momento incómodo tras una ocasión desperdiciada hace dos fechas ante San Lorenzo. “Me costó dormir después de ese gol que me erré. Así que es como una especie de revancha también”, confesó.

Compromiso total con Unión

Más allá de su rendimiento, Cuello puso el foco en el funcionamiento colectivo y en el valor del triunfo conseguido fuera de casa. “Estoy acostumbrado a trabajar por las bandas. Muy feliz porque el equipo funciona bien y nos llevamos un triunfazo”, destacó.

Embed - EL TATENGUE APLASTÓ AL VERDE QUE NO LEVANTA CABEZA EN EL APERTURA | Sarmiento 1-3 Unión | RESUMEN

El atacante también explicó que, si bien tiene una posición en la que se siente más natural, está dispuesto a adaptarse a lo que el equipo necesite. “Jugué mayormente por izquierda, que es donde más cómodo me siento, pero me es indistinto. Estoy para ayudar donde me toque”, aseguró.

Preparado para responder en cualquier momento

En un calendario que no da respiro, el extremo remarcó la importancia de la recuperación y su disposición permanente para competir. “Ahora toca descansar, porque jugamos muy seguido. Hay que estar a disposición. Vine para eso”, afirmó.

También reconoció el desgaste físico que implican estos partidos, aunque dejó en claro su compromiso para seguir mejorando. “En el final sentí el cansancio, pero de a poco le vengo metiendo para aguantar lo máximo posible”, explicó. Con mentalidad competitiva, Cuello no dudó en dejar un mensaje claro de cara a lo que viene: “Si el técnico me dice el domingo para jugar, estoy”.

Madelón: "Este Unión mete, tiene buenas intenciones y nunca especula"

El uno por uno de Unión en la victoria frente a Sarmiento

Unión ganó, gustó y casi goleó, sumando sus primeros puntos como visitante

Unión fue letal, le ganó de visitante a Sarmiento y se metió en la lucha de arriba en la zona A

Tarjeta SUBE: desde marzo, las personas con discapacidad podrán elegir un acompañante que viaje gratis

Ayuda Escolar de Ansés 2026: cuáles son los requisitos, montos y el paso a paso para inscribirse

Una de cada dos personas enfrenta dificultades para sostener niveles estables de ingresos

Peligro de desmoronamiento: el club Regatas lanzó un plan de obras para evitar que su terreno ceda ante el río

Tarjeta SUBE: desde marzo, las personas con discapacidad podrán elegir un acompañante que viaje gratis

Ayuda Escolar de Ansés 2026: cuáles son los requisitos, montos y el paso a paso para inscribirse

Una de cada dos personas enfrenta dificultades para sostener niveles estables de ingresos

Palacios y la radiografía de este Unión: "Somos un equipo aguerrido, fuerte y duro para todos"

Pittón se ilusiona en Unión: "Ganar así de visitante es importante mirando la tabla"

Palacios y la radiografía de este Unión: "Somos un equipo aguerrido, fuerte y duro para todos"

Cuello: "El gol suma confianza, pero lo importante es que Unión ganó"

¿Cómo serán los pasos de Unión tras jugar en Junín pensando luego en viajar a Córdoba?

Inhibición de la FIFA: ¿Cuánto debe pagar Unión por José Angulo?

Una captura "compleja y exitosa": revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante "Turu" Mendieta en Bº Las Flores

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Santo Tomé: emboscaron a un motociclista que intentó escapar acelerando pero terminó baleado en un glúteo

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos