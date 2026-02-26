Cuello: "El gol suma confianza, pero lo importante es que Unión ganó"

El extremo de Unión, Brahian Cuello celebró su aporte en la victoria ante Sarmiento de Junín y remarcó su compromiso en medio de una seguidilla exigente

Brahian Cuello tuvo una tarde-noche especial de jueves en Junín. No solo fue parte del gran triunfo de Unión por 3-1 contra Sarmiento , sino que también logró convertir, un desahogo personal que refuerza su confianza en este tramo del Torneo Apertura.

“En lo individual, hacer un gol suma para la confianza, pero lo importante es siempre el resultado. Estamos para aportar”, expresó el extremo, dejando en claro que el objetivo principal está por encima de cualquier logro personal.

El tanto tuvo un significado especial para el futbolista, que venía de atravesar un momento incómodo tras una ocasión desperdiciada hace dos fechas ante San Lorenzo. “Me costó dormir después de ese gol que me erré. Así que es como una especie de revancha también”, confesó.

• LEER MÁS: El uno por uno de Unión en la victoria frente a Sarmiento

Compromiso total con Unión

Más allá de su rendimiento, Cuello puso el foco en el funcionamiento colectivo y en el valor del triunfo conseguido fuera de casa. “Estoy acostumbrado a trabajar por las bandas. Muy feliz porque el equipo funciona bien y nos llevamos un triunfazo”, destacó.

Embed - EL TATENGUE APLASTÓ AL VERDE QUE NO LEVANTA CABEZA EN EL APERTURA | Sarmiento 1-3 Unión | RESUMEN

El atacante también explicó que, si bien tiene una posición en la que se siente más natural, está dispuesto a adaptarse a lo que el equipo necesite. “Jugué mayormente por izquierda, que es donde más cómodo me siento, pero me es indistinto. Estoy para ayudar donde me toque”, aseguró.

• LEER MÁS: Madelón: "Este Unión mete, tiene buenas intenciones y nunca especula"

Preparado para responder en cualquier momento

En un calendario que no da respiro, el extremo remarcó la importancia de la recuperación y su disposición permanente para competir. “Ahora toca descansar, porque jugamos muy seguido. Hay que estar a disposición. Vine para eso”, afirmó.

• LEER MÁS: Pittón se ilusiona en Unión: "Ganar así de visitante es importante mirando la tabla"

También reconoció el desgaste físico que implican estos partidos, aunque dejó en claro su compromiso para seguir mejorando. “En el final sentí el cansancio, pero de a poco le vengo metiendo para aguantar lo máximo posible”, explicó. Con mentalidad competitiva, Cuello no dudó en dejar un mensaje claro de cara a lo que viene: “Si el técnico me dice el domingo para jugar, estoy”.