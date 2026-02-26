Unión ganó, gustó y casi goleó, sumando sus primeros puntos como visitante

Unión superó a Sarmiento 3-1 jugando un gran primer tiempo. El Tate sumó sus primeros puntos fuera de Santa Fe para alcanzar las 11 unidades y ubicarse 4° en la Zona A

Unión sumó su segundo triunfo consecutivo y lo hizo jugando por momentos muy bien, sobre todo en la primera etapa , en donde fue realmente superior a Sarmiento. En la segunda etapa y con el resultado a favor, mermó su rendimiento, pero no obstante justificó ampliamente el 3-1 final y sumó sus primeros puntos en condición de visitante, para alcanzar las 11 unidades.

El arranque del partido fue soñado para Unión, mostrando toda la contundencia que no había evidenciado en las primeras fechas, a excepción del cotejo ante Gimnasia de Mendoza.Y es que en 12', el Tate ya ganaba 2-0 haciendo valer la efectividad a la hora de atacar.

Antes del primer cuarto de hora, Unión remató tres veces al arco rival y convirtió dos goles. Porque la primera chance antes del minuto de juego, no fue gol, ya que Cristian Tarragona no definió bien dentro del área y la pelota fue controlada por el arquero Javier Burrai.

TARRAGONA TUVO EL GOL ANTES DEL MINUTO: Javier Burrai se quedó con la pelota









Pero el Tate tendría revancha, cuando a los 9' Rafael Profini rompió líneas y apareció en la puerta de área para tocar hacia un costado y asistir a Julián Palacios quien remató con pierna derecha, la pelota se desvió en Yair Arismendi y venció la resistencia de Burrai para el 1-0.

LO GANA EL TATE



Remate seco de Palacios para abrir la cuenta ante Sarmiento









Y cuando Sarmiento aún no había asimilado el golpe, llegó el segundo del Tate. A los 12' el lateral Juan Manuel Cabrera no pudo despejar el balón, lo capturó Brahian Cuello quien arrancó en velocidad y desde media distancia sacó un disparo rasante que se metió junto al caño derecho para establecer el sorpresivo 2-0.

UNIÓN ESTIRÓ LA VENTAJA



Cuello la puso en el primer palo ante el Verde





Pudo descontar a los 23' el Kiwi luego de una buena maniobra personal de Julián Contrera, quien hizo pasar de largo a Mateo del Blanco y cuando remató al arco, se encontró con la gran respuesta de Matías Mansilla quien salió rápido a achicar y terminó tapando el disparo.

Igualmente, en cada contra Unión estaba cerca de marcar el tercero y casi lo consigue con un remate de Tarragona entrando por izquierda que le alcanzó a tapar Burrai. Cada vez que se lo proponía, el Tate llegaba con peligro al arco local, como por ejemplo con una media vuelta dentro del área que ejecutó Marcelo Estigarribia y que fue controlada por el arquero.

Fue un muy buen primer tiempo de Unión, pegando de arranque y sabiendo administrar la diferencia. De hecho, casi no sufrió en defensa y generó mucho en ataque. El equipo estuvo activo, concentrado y cuando se puso arriba en el marcador dominó a voluntad el desarrollo del encuentro.

Estuvo cerca de golear, pero Sarmiento llegó al descuento

Y el segundo tiempo arrancó como el primero, con la diferencia de que Unión necesitó de menos minutos para convertir, ya que a los 3' estableció el 3-0. Palacios presionó la salida de Sarmiento, la pelota derivó en Profini quien no dudó en habilitar a Tarragona, para que el delantero dentro del área controlara y luego cruzara el remate de derecha para vencer a Burrai.

TARRAGONA METIÓ EL TERCERO DEL TATE



Unión golea a Sarmiento en Junín





Así las cosas, el Tate ganaba, goleaba y gustaba, pero a diferencia del partido contra Gimnasia de Mendoza, lo hacía en condición de visitante y 11 contra 11, ya que ante el elenco mendocino aprovechó la ventaja numérica de jugar 11 contra 10 desde la primera etapa.

Pero en un descuido, Unión volvió a sufrir la ley del ex, ya que una vez más, Junior Marabel le convirtió al Tate. Fue a los 10' luego de un descuido muy marcado, ya que la acción se inició con un lateral, falló Matías Mansilla no logrando despejar la pelota y el delantero paraguayo debajo del arco empujó el balón a la red para el 3-1.

DESCONTÓ EL VERDE

Marabel apareció en el segundo palo y anotó el 3-1 parcial









Rápidamente pudo aumentar la ventaja el Tate a los 13', cuando Palacios, una de las grandes figuras de Unión aprovechó un error de Juan Manuel Insaurralde para dejar a Tarragona de frente al arco, pero el disparo del delantero rojiblanco no fue preciso y Burrai alcanzó a tapar con la pierna para desviar la pelota hacia un costado.

Luego del descuento, Sarmiento intentó jugar en campo rival, pero sin generar peligro, más allá de que Unión comenzó a mermar el buen rendimiento producto del desgaste físico. Y por ello, Madelón movió el banco y antes de los 25' ya había realizado cuatro cambios, modificando casi todo el mediocampo, la excepción fue Mauro Pittón.

Los ingresos de Emiliano Giaccone, Diego Díaz, Misael Aguirre y Augusto Solari no mejoraron la prestación del equipo, que jugaba con más precauciones como consecuencia del resultado. Y una muestra más de la postura conservadora de la etapa final, fue el ingreso de Bruno Pittón para la salida de Tarragona.

Embed - EL TATENGUE APLASTÓ AL VERDE QUE NO LEVANTA CABEZA EN EL APERTURA | Sarmiento 1-3 Unión | RESUMEN

Ya en los minutos finales, el Tate defendía muy cerca de su arco. A los 35' Sarmiento estuvo cerca de anotar el segundo en un córner desde la derecha que propició un soberbio cabezazo de Insaurralde y una estupenda tapada de Mansilla para mandar la pelota al tiro de esquina.

Mientras que a los 39' Marabel estuvo a punto de anotar el segundo, con un cabezazo esquinado dentro del área chica que terminó rebotando en el caño izquierdo, cuando Mansilla nada podía hacer. Unión no hacía pie, Sarmiento se lo llevaba por delante y solo atinaba a resistir.

Y así fueron los minutos finales, con Sarmiento yendo al ataque, con más empuje que ideas y Unión defendiéndose como podía, pero el negocio ya lo había hecho en la primera etapa, marcando una notable diferencia. Un triunfazo del Tate que sumó sus primeros puntos como visitante y cosechó su segundo triunfo al hilo para subir en la tabla y quedar 4° en la Zona A con 11 puntos.

Síntesis

Sarmiento: 1-Javier Burrai; 4-Juan Manuel Cabrera, 2-Juan Manuel Insaurralde, 44-Renzo Orihuela, 26-Yair Arismendi; 19-Julián Contrera, 15-Cristian Zabala, 25-Carlos Villalba, 8-Santiago Salle; 9-Diego Churín y 27-Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

Unión: 21-Matías Mansilla; 35-Lautaro Vargas, 2-Maizon Rodríguez, 26-Juan Pablo Ludueña, 11-Mateo Del Blanco; 20-Julián Palacios, 24-Rafael Profini, 30-Mauro Pittón, 22-Brahian Cuello; 25-Cristian Tarragona y 19-Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.

Goles: PT 9' Julián Palacios (U), 12' Brahian Cuello (U), ST 3' Cristian Tarragona (U), 10' Junior Marabel (S).

Cambios: ST 0' Gabriel Díaz x Arismendi (S), Mauricio Martínez x Villalba (S), Jhon Rentería x Salle (S),17' Emilio Giaccone x Profini (U), Diego Díaz x Estigarribia (U), 24' Jonathan Gómez x Contrera (S), Misael Aguirre x Cuello (U), Augusto Solari x Palacios (U), 33' Bruno Pittón x Tarragona (U), 41' Manuel García x Zabala (S).

Amonestados: Vargas, Estigarribia, Rodríguez, Del Blanco (U), Zabala, Arismendi, Rentería y Cabrera (S).

Árbitro: Daniel Zamora.

Estadio: Eva Perón.