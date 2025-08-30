Uno Santa Fe | Ovación | Roma

Con gol de Soulé, Roma se llevó un triunfo ante Pisa en el Calcio

Con gol del argentino Matías Soulé, Roma logró un triunfo por 1 a 0 en su visita a Pisa por la segunda fecha del Calcio

30 de agosto 2025 · 19:09hs
Con gol de Soulé, Roma se llevó un triunfo ante Pisa en el Calcio

Con gol del argentino Matías Soulé, Roma logró un triunfo por 1 a 0 en su visita a Pisa por la segunda fecha del Calcio. Aunque el partido comenzó difícil para el equipo de Gian Piero Gasperini, con un rival recién ascendido que sorprendió en los primeros minutos, la jerarquía del visitante terminó inclinando la balanza.

El desarrollo del primer tiempo mostró a un Pisa decidido, que incluso estuvo cerca de abrir el marcador con dos ocasiones claras del delantero Henrik Meister. Sin embargo, la solidez defensiva y la figura del arquero Mile Svilar mantuvieron en cero el arco de La Roma.

El cambio del equipo de Gasperini llegó en la segunda mitad con el ingreso del cordobés Paulo Dybala, que le dio mayor fluidez y peso ofensivo al equipo. A los 10 minutos del complemento, una jugada iniciada por el propio ex jugador de Instituto terminó en los pies del delantero Evan Ferguson, quien asistió a Soulé, para que el argentino definiera de primera con zurda y marcara el único tanto del encuentro. Pocos minutos después, Soulé volvió a marcar, pero el árbitro anuló el gol por una mano previa.

Con el triunfo, La Roma suma dos victorias consecutivas y se encuentra en el segundo lugar sumando seis puntos. Por el lado del Pisa, solo cuenta con una unidad y se posiciona en el decimocuarto lugar.

Más de la fecha en el Calcio

Por otra parte, el Napoli consiguió un triunfo agónico y fundamental de local al imponerse por 1 a 0 frente al Cagliari.

El encuentro, disputado en el estadio Diego Armando Maradona, estuvo marcado por la intensidad y la falta de eficacia en la definición hasta el tiempo de descuento, cuando apareció el mediocampista Frank Anguissa para romper la igualdad con un remate certero en los minutos adicionales, tras un córner ejecutado por el ingresado desde el banco Alessandro Buongiorno.

Con la victoria, el Napoli se ubica en la primera posición sumando seis puntos, mientras que Cagliari solo cuenta con una unidad y se ubica en el decimoquinto lugar.

Entre los partidos restantes de la jornada de este sábado en la Serie A estuvo la caída del Como por 1 a 0 ante Bologna y el Parma empató 1 a 1 frente a Atalanta.

