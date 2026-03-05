La Fórmula 1 lanzó oficialmente la introducción audiovisual de la temporada 2026, que en esta oportunidad incluye al argentino Franco Colapinto como uno de los protagonistas. La presentación fue difundida a través de las redes sociales oficiales de la categoría, donde se publicó el video que reúne a los 22 pilotos que formarán parte de la grilla en este nuevo año de competencia.
Con la presencia de Colapinto, la Fórmula 1 presentó su intro para el 2026
5 de marzo 2026 · 15:03hs
Entre ellos aparece Colapinto, quien afrontará su temporada dentro del equipo Alpine F1 Team, representando a la Argentina en la máxima categoría del automovilismo mundial.
El lanzamiento del video se da en la antesala del arranque del campeonato, que comenzará este jueves por la noche con las primeras prácticas libres del Gran Premio de Australia, primera cita del calendario 2026.