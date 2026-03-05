Con la presencia de Colapinto, la Fórmula 1 presentó su intro para el 2026

La Fórmula 1 difundió el video con los 22 pilotos que competirán este año. Franco Colapinto correrá con Alpine y todo iniciará en el Gran Premio de Australia

La Fórmula 1 lanzó oficialmente la introducción audiovisual de la temporada 2026, que en esta oportunidad incluye al argentino Franco Colapinto como uno de los protagonistas. La presentación fue difundida a través de las redes sociales oficiales de la categoría, donde se publicó el video que reúne a los 22 pilotos que formarán parte de la grilla en este nuevo año de competencia.