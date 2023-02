Con la vuelta de Rivadavia B, se armó el Torneo Dos Orillas

Una vez finalizada la primera instancia se conformarán tres definiciones:

1-Zona Campeonato integrada por 8 equipos (los 2 mejores de cada zona)

2-Zona B, integrada por el tercero y cuarto de cada zona

3-Zona C, integrada por el resto de los equipos de la primera rueda

En todos los casos se jugarán playoffs, al mejor de tres, con los siguientes emparejamientos: 1º vs 8º; 2º vs 7º; 3º vs 6º y 4º vs 5º. El campeón y subcampeón jugarán en Final Four la “Recopa Dos Orillas” con los dos mejores de la APB.

En las otras dos zonas también habrá cruces con elencos de la APB para determinar campeones del primer certamen del año.