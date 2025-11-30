Los Pumas 7's cerraron su participación en Dubai

Los Pumas 7´s tuvieron un esquivo Seven de Dubai con derrotas ante España y Gran Bretaña, en la segunda jornada de la primera etapa del World Seven Series.

Los Pumas 7’s no pudieron ante Gran Bretaña y perdieron por 24-19 y finalizaron en el último puesto del Seven de Dubai.

Los Pumas 7s cerraron el Seven de Dubai con derrotas ante España y Gran Bretaña.

Los Pumas 7s no arrancaron la temporada 2025/26 como imaginaron por las derrotas ante Fiyi y Francia, pero después de la victoria ante Sudáfrica en el último compromiso del sábado parecía que podía cerrarse esta primera etapa en Dubai con la posibilidad de un quinto puesto. El seleccionado argentino cerró este domingo su participación en el esquivo Seven de Dubai con derrotas ante España por 31-28 en la semifinal por el quinto puesto y ante Gran Bretaña en la misma instancia para el 7° lugar. Los Pumas tendrán revancha rápidamente ya que el próximo fin de semana jugarán el Seven de Ciudad del Cabo.

Un fin de semana de mucho aprendizaje para el seleccionado argentino. Los Pumas 7’s no tuvieron el torneo que esperaban por lo logrado en los últimos excepcionales años. El octavo puesto en Dubai será parte del proceso y el camino que deberá afrontar el equipo nacional en una temporada que estará marcada por el recambio necesario de cara al gran objetivo: Los Ángeles 2028. El conjunto dirigido por Santiago Gómez Cora ya tiene la cabeza puesta en la siguiente etapa, la cual se desarrollará en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, el sábado 6 y domingo 7 de diciembre.

El primer encuentro de la jornada fue ante España por las semifinales del quinto puesto. A pesar de comenzar perdiendo al minuto de juego, Argentina se hizo fuerte y cerró un primer tiempo de lujo con cuatro tries para irse al descanso 28-5. Sin embargo, la segunda parte fue totalmente lo opuesto. España se repuso y el seleccionado argentino volvió a bajar su nivel, tal es así que el conjunto europeo conquistó el ingoal nacional en cuatro oportunidades durante la segunda mitad para llevarse el partido 31-28.

Santiago Gómez Cora designó a los siguientes jugadores para enfrentar a España: Santino Zangara, Santiago Álvarez, Matteo Graziano, Eliseo Morales, Santiago Mare (capitán), Luciano González y Marcos Moneta. Luego ingresaron, Martiniano Arrieta, Santiago Vera Feld, Sebastián Dubuc y Juan Patricio Batac. Valentín Maldonado no sumó minutos

Para el partido por el séptimo puesto, Argentina enfrentó a Gran Bretaña. Un duelo muy disputado de principio a fin. En los primeros siete minutos el conjunto británico golpeó por duplicado, pero Luciano González apareció con un try y una conversión para irse al descanso 7-12.

En la segunda mitad parecía que Los Pumas 7’s se acomodaban cuando Marcos Moneta en primera instancia, y luego Martiniano Arrieta, quien apoyó su primer try con la camiseta argentina, conquistaban el ingoal rival para pasar al frente por primera vez en el partido (19-12). Sin embargo, Gran Bretaña volvía a ser efectivo en ataque con dos nuevos tries que dejaban en el octavo puesto del certamen a Argentina. Victoria británica por 24-19.

El equipo argentino formó de la siguiente manera: Matteo Graziano, Santiago Álvarez, Valentín Maldonado, Eliseo Morales, Santiago Mare (capitán), Luciano González y Marcos Moneta. Luego ingresaron, Santiago Vera Feld, Martiniano Arrieta, Sebastián Dubuc y Juan Patricio Batac. No ingresó Santino Zangara.