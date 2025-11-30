Uno Santa Fe | Ovación | Colapinto

Colapinto mejoró y terminó décimocuarto en el Gran Premio de Qatar de F1

El piloto argentino Franco Colapinto terminó en en el puesto 14 con su Alpine en el Gran Premio de Qatar de la F1 después de haber largado desde el fondo

30 de noviembre 2025 · 15:42hs
Colapinto mejoró y terminó décimocuarto en el Gran Premio de Qatar de F1

El piloto argentino Franco Colapinto terminó en la decimocuarta posición con su Alpine en el Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1 (F1) después de haber largado desde la zona de boxes. El pilarense había largado desde atrás de todo debido a un cambio técnico en el auto por parte de su equipo.

Tras una muy mala jornada de viernes y sábado, Colapinto finalizó último en la clasificación, muy lejos de su compañero el francés Pierre Gasly, quien salió desde la décima posición en la grilla.

Colapinto cumplió en el GP de Qatar

Por una modificación no permitida al monoplaza por parte del equipo de Alpine, Colapinto tuvo que largar desde el pitlane, otro problema más para el argentino. La carrera la ganó con una gran estrategia el neerlandés Max Verstappen con Red Bull, mientras que Oscar Piastri cerró como escolta con el McLaren y de manera sorpresiva, con Williams, el español Carlos Sainz culminó el podio tercero.

La competencia tuvo movimiento apenas en la largada, cuando Piastri aprovechó la mejor tracción por el exterior para sostener la pole y Verstappen superó sin dificultad a Norris para colocarse segundo.

El desarrollo lineal previsto cambió con el safety car provocado por el toque entre Nico Hulkenberg y Pierre Gasly, que abrió el juego estratégico.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1995174426107576385&partner=&hide_thread=false

Verstappen y casi todo el grupo fueron a boxes para cambiar los neumáticos medios pero McLaren decidió lo contrario y dejó a Piastri y Norris en pista para establecer un 1-2 que debía respaldarse con ritmo y distancia sobre el holandés.

Esa ventaja nunca llegó y la estrategia quedó comprometida para el resto de la prueba, cuando en la vuelta 32 el campeón cumplió su segunda parada con la goma dura, seguido por Sainz, Kimi Antonelli, Fernando Alonso, Isack Hadjar y George Russell.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1995177839222493567&partner=&hide_thread=false

Con el compuesto duro, Verstappen recortó la diferencia hasta quedar debajo del segundo respecto de Norris y McLaren asumió entonces que su apuesta inicial no había funcionado.

En el giro 42, Piastri ingresó a boxes y volvió a pista a 17 segundos del Red Bull. Dos vueltas después, Norris hizo su parada, pero regresó detrás del Williams de Sainz y del Mercedes de Antonelli, complicando su remontada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1995186473633468477&partner=&hide_thread=false

El británico inició un ataque constante sobre Antonelli, pero solo consiguió superarlo en la última vuelta para terminar cuarto, detrás de un Sainz que llevó un auto dañado al podio. Piastri cedió terreno y Verstappen se encaminó sin oposición hacia la victoria.

El campeonato queda abierto para Abu Dhabi: Norris lidera con 408 puntos, Verstappen queda segundo con 396 y Piastri cae al tercero con 392.

Colapinto Qatar F1
Noticias relacionadas
Franco Colapinto se mostró molesto por el rendimiento de su auto.

Colapinto: "Lo más frustrante es que no vamos rápido"

Franco Colapinto afrontará este sábado la carrera sprint y luego la clasificación en el GP de Qatar.

Colapinto en el GP de Qatar en F1: horarios y cronograma completo

colapinto no encontro ritmo y partira ultimo en la sprint de qatar

Colapinto no encontró ritmo y partirá último en la Sprint de Qatar

el doloroso recuerdo de colapinto en el gp de qatar

El doloroso recuerdo de Colapinto en el GP de Qatar

Lo último

Terminaron las elecciones en Colón e inicia el conteo de votos para conocer a la nueva gestión

Terminaron las elecciones en Colón e inicia el conteo de votos para conocer a la nueva gestión

Arsenal rescató un valioso empate ante Chelsea para seguir arriba en la Premier

Arsenal rescató un valioso empate ante Chelsea para seguir arriba en la Premier

¿Qué hará Unión con Diego Díaz? Los días pasan y el futuro del delantero no se resuelve

¿Qué hará Unión con Diego Díaz? Los días pasan y el futuro del delantero no se resuelve

Último Momento
Terminaron las elecciones en Colón e inicia el conteo de votos para conocer a la nueva gestión

Terminaron las elecciones en Colón e inicia el conteo de votos para conocer a la nueva gestión

Arsenal rescató un valioso empate ante Chelsea para seguir arriba en la Premier

Arsenal rescató un valioso empate ante Chelsea para seguir arriba en la Premier

¿Qué hará Unión con Diego Díaz? Los días pasan y el futuro del delantero no se resuelve

¿Qué hará Unión con Diego Díaz? Los días pasan y el futuro del delantero no se resuelve

Banco Provincial se quedó con el Oficial U21 en barrio Roma

Banco Provincial se quedó con el Oficial U21 en barrio Roma

El suplicio de Colapinto tras el GP de Qatar: El auto es muy inestable y no tengo confianza

El suplicio de Colapinto tras el GP de Qatar: "El auto es muy inestable y no tengo confianza"

Ovación
Unión inicia su última semana de entrenamientos con definiciones clave para el plantel

Unión inicia su última semana de entrenamientos con definiciones clave para el plantel

Fútbol femenino de Unión: el camino a la gloria y el inolvidable ascenso a la Primera división

Fútbol femenino de Unión: el camino a la gloria y el inolvidable ascenso a la Primera división

El suplicio de Colapinto tras el GP de Qatar: El auto es muy inestable y no tengo confianza

El suplicio de Colapinto tras el GP de Qatar: "El auto es muy inestable y no tengo confianza"

Colapinto mejoró y terminó décimocuarto en el Gran Premio de Qatar de F1

Colapinto mejoró y terminó décimocuarto en el Gran Premio de Qatar de F1

Iván Udrizard, presidente de Kimberley: El club volvió a ser familia y el básquet es el motor

Iván Udrizard, presidente de Kimberley: "El club volvió a ser familia y el básquet es el motor"

Policiales
Maldad infinita en barrio Roma: un hombre operado de la cadera fue asaltado, le robaron las muletas y lo golpearon brutalmente

Maldad infinita en barrio Roma: un hombre operado de la cadera fue asaltado, le robaron las muletas y lo golpearon brutalmente

San Javier: se estrelló a toda velocidad contra una garita de colectivo y su hermano afirmó que quería matarse

San Javier: se estrelló a toda velocidad contra una garita de colectivo y su hermano afirmó que "quería matarse"

La PDI detuvo al Zurdo, buscado por un millonario robo en Entre Ríos

La PDI detuvo al "Zurdo", buscado por un millonario robo en Entre Ríos

Escenario
Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de Magos, Espadas y Rosas

Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de "Magos, Espadas y Rosas"

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando Anónimo, su segundo disco

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando "Anónimo", su segundo disco

Eruca Sativa llega a Tribus presentando A tres días de la tierra

Eruca Sativa llega a Tribus presentando "A tres días de la tierra"

Pablo Agustín llega a Santa Fe con Criado por Lobos

Pablo Agustín llega a Santa Fe con "Criado por Lobos"

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL