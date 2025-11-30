Uno Santa Fe | Ovación | finalistas

Se definieron los finalistas del Chijí Serenotti de reserva

La Salle Jobson y Colón de Santa Fe serán los finalistas en el Torneo Clausura Norberto Serenotti de reserva tras vencer a Cosmos y Nacional, respectivamente.

Ovación

Por Ovación

30 de noviembre 2025 · 11:10hs
La Salle Jobson eliminó a Cosmos en los penales y es finalista del Clausura de reserva.

La Salle Jobson eliminó a Cosmos en los penales y es finalista del Clausura de reserva.

Se cerraron las semifinales del Clausura Norberto Serenotti de la División Reserva de Liga Santafesina. La serie había comenzado en Cabaña Leiva con la clasificación al partido decisivo de La Salle por la vía de los penales, en tanto, Colón se impuso en el predio 4 de Junio frente a un combativo elenco de Nacional.

Clausura de reserva Chijí Serenotti

La reserva de La Salle Jobson volvió a ganar en Cabaña Leiva y se aseguró un lugar en la gran final. El partido termino 1 a 1, con gol del capitán Benjamín Maciel, mientras que la igualdad llegó por intermedio de Joaquín González. En la tanda de penales La Salle se hizo fuerte y su arquero Joaquín Gutiérrez contuvo el último para desatar la emoción de todos en Cabaña Leiva.

En el predio 4 de Junio, Colón de Santa Fe superó por la 2 a 1 a Nacional de barrio Sur con goles de Mateo Giorza y Facundo Aguirre, mientras que el descuento llegó por intermedio de Agustín Vega. De esta manera el Sabalero y el Colegial, animarán la final del certamen, jornada que dispondrá en las próximas horas la Liga Santafesina.

Resultados semifinales de reserva A:

Viernes 28 de noviembre:

La Salle Jobson 1 (Benjamín Maciel) – Cosmos 1 (Joaquín González) Definición por penales: Ganó La Salle 7 a 6.

Sábado 29 de noviembre:

Colón 2 (Mateo Giorza y Facundo Aguirre) – Nacional 1 (Agustín Vega)

Se jugó la última fecha en el Clausura Femenino

Concluyó la última fecha del Clausura Narela Gómez de la máxima división liguista, donde todos los partidos se jugaron en simultáneo por las cuestiones que debían definirse. En este sentido Unión y El Quillá ganaron sus respectivos encuentros y tras la igualdad en puntos, protagonizarán un partido desempate para dirimir al campeón de la Primera A de la Liga Santafesina. La Salle y Juventud Unida al igualar en la última colocación también deberán desempatar, en este caso, el que pierde, juega la Promoción ante Peñarol de la B.

Resultados Clausura Narela Gömez femenino: Sábado 29 de noviembre

  • Unión 6 (Melina Reus x2, Ámbar Grandoli, Daiara Paye y Lis Fernández x2) – El Cadi 1 (Daiana Fernández)
  • La Salle Jobson 0 – Náutico El Quillá 7 (Lucila Sosa, Azul Gómez, Brisa Galcerán, Antonella Garzón x3 y Martina Galcerán)
  • Nacional 1 (Constanza Reyes) – Fénix 1 (Micaela Miño)
  • Deportivo Agua 2 (Andrea Páez y Karen Acosta) – Juventud Unida 0
finalistas Chijí Serenotti Reserva Liga Santafesina
Noticias relacionadas
Santa Fe jugará este domingo semifinales de copa de Bronce en el Seven de la República. Foto gentileza Gero Uranga

Se definieron los cuatro semifinalistas del 41° Seven de la República

recopa sudamericana 2026: cuando y donde se jugara

Recopa Sudamericana 2026: cuándo y dónde se jugará

La selección argentina talla baja perdió la final de Copa América por penales

Selección argentina de talla baja cayó ante Paraguay en la final de la Copa América

ivan udrizard, presidente de kimberley: el club volvio a ser familia y el basquet es el motor

Iván Udrizard, presidente de Kimberley: "El club volvió a ser familia y el básquet es el motor"

Lo último

Escándalo en Colón: impugnan a la lista de Ricardo Luciani y piden suspender las elecciones

Escándalo en Colón: impugnan a la lista de Ricardo Luciani y piden suspender las elecciones

Condenaron a un hombre a cinco años de prisión por llevar en un remís cocaína para vender al menudeo

Condenaron a un hombre a cinco años de prisión por llevar en un remís cocaína para vender al menudeo

Argentina vuelve al Campeonato Mundial de Boxeo Amateur organizado por la IBA en Dubai

Argentina vuelve al Campeonato Mundial de Boxeo Amateur organizado por la IBA en Dubai

Último Momento
Escándalo en Colón: impugnan a la lista de Ricardo Luciani y piden suspender las elecciones

Escándalo en Colón: impugnan a la lista de Ricardo Luciani y piden suspender las elecciones

Condenaron a un hombre a cinco años de prisión por llevar en un remís cocaína para vender al menudeo

Condenaron a un hombre a cinco años de prisión por llevar en un remís cocaína para vender al menudeo

Argentina vuelve al Campeonato Mundial de Boxeo Amateur organizado por la IBA en Dubai

Argentina vuelve al Campeonato Mundial de Boxeo Amateur organizado por la IBA en Dubai

Unión inicia su última semana de entrenamientos con definiciones clave para el plantel

Unión inicia su última semana de entrenamientos con definiciones clave para el plantel

Hoy es el Día Nacional del Mate en Argentina: cómo prepararlo, según la inteligencia artificial

Hoy es el Día Nacional del Mate en Argentina: cómo prepararlo, según la inteligencia artificial

Ovación
Fútbol femenino de Unión: el camino a la gloria y el inolvidable ascenso a la Primera división

Fútbol femenino de Unión: el camino a la gloria y el inolvidable ascenso a la Primera división

Iván Udrizard, presidente de Kimberley: El club volvió a ser familia y el básquet es el motor

Iván Udrizard, presidente de Kimberley: "El club volvió a ser familia y el básquet es el motor"

En VIVO: Colapinto quiere pisar fuerte en el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1

En VIVO: Colapinto quiere pisar fuerte en el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1

Agenda del básquet de Unión en diciembre: fechas, rivales y estadios confirmados

Agenda del básquet de Unión en diciembre: fechas, rivales y estadios confirmados

Argentina vuelve al Campeonato Mundial de Boxeo Amateur organizado por la IBA en Dubai

Argentina vuelve al Campeonato Mundial de Boxeo Amateur organizado por la IBA en Dubai

Policiales
Maldad infinita en barrio Roma: un hombre operado de la cadera fue asaltado, le robaron las muletas y lo golpearon brutalmente

Maldad infinita en barrio Roma: un hombre operado de la cadera fue asaltado, le robaron las muletas y lo golpearon brutalmente

San Javier: se estrelló a toda velocidad contra una garita de colectivo y su hermano afirmó que quería matarse

San Javier: se estrelló a toda velocidad contra una garita de colectivo y su hermano afirmó que "quería matarse"

La PDI detuvo al Zurdo, buscado por un millonario robo en Entre Ríos

La PDI detuvo al "Zurdo", buscado por un millonario robo en Entre Ríos

Escenario
Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de Magos, Espadas y Rosas

Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de "Magos, Espadas y Rosas"

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando Anónimo, su segundo disco

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando "Anónimo", su segundo disco

Eruca Sativa llega a Tribus presentando A tres días de la tierra

Eruca Sativa llega a Tribus presentando "A tres días de la tierra"

Pablo Agustín llega a Santa Fe con Criado por Lobos

Pablo Agustín llega a Santa Fe con "Criado por Lobos"

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL