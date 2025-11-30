Se definieron los finalistas del Chijí Serenotti de reserva

La Salle Jobson y Colón de Santa Fe serán los finalistas en el Torneo Clausura Norberto Serenotti de reserva tras vencer a Cosmos y Nacional, respectivamente.

La Salle Jobson eliminó a Cosmos en los penales y es finalista del Clausura de reserva.

Se cerraron las semifinales del Clausura Norberto Serenotti de la División Reserva de Liga Santafesina. La serie había comenzado en Cabaña Leiva con la clasificación al partido decisivo de La Salle por la vía de los penales, en tanto, Colón se impuso en el predio 4 de Junio frente a un combativo elenco de Nacional.

La reserva de La Salle Jobson volvió a ganar en Cabaña Leiva y se aseguró un lugar en la gran final. El partido termino 1 a 1, con gol del capitán Benjamín Maciel, mientras que la igualdad llegó por intermedio de Joaquín González. En la tanda de penales La Salle se hizo fuerte y su arquero Joaquín Gutiérrez contuvo el último para desatar la emoción de todos en Cabaña Leiva.

En el predio 4 de Junio, Colón de Santa Fe superó por la 2 a 1 a Nacional de barrio Sur con goles de Mateo Giorza y Facundo Aguirre, mientras que el descuento llegó por intermedio de Agustín Vega. De esta manera el Sabalero y el Colegial, animarán la final del certamen, jornada que dispondrá en las próximas horas la Liga Santafesina.

Resultados semifinales de reserva A:

Viernes 28 de noviembre:

La Salle Jobson 1 (Benjamín Maciel) – Cosmos 1 (Joaquín González) Definición por penales: Ganó La Salle 7 a 6.

Sábado 29 de noviembre:

Colón 2 (Mateo Giorza y Facundo Aguirre) – Nacional 1 (Agustín Vega)

Se jugó la última fecha en el Clausura Femenino

Concluyó la última fecha del Clausura Narela Gómez de la máxima división liguista, donde todos los partidos se jugaron en simultáneo por las cuestiones que debían definirse. En este sentido Unión y El Quillá ganaron sus respectivos encuentros y tras la igualdad en puntos, protagonizarán un partido desempate para dirimir al campeón de la Primera A de la Liga Santafesina. La Salle y Juventud Unida al igualar en la última colocación también deberán desempatar, en este caso, el que pierde, juega la Promoción ante Peñarol de la B.

Resultados Clausura Narela Gömez femenino: Sábado 29 de noviembre