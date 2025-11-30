Uno Santa Fe | Ovación | Verón

Verón: "Tapia y Toviggino quieren tener cautivos a los clubes tirándoles migajas"

El presidente de Estudiantes acusó a la AFA de “dictadura”. Advirtió que no es “descabellado” que busquen mandarlos al descenso por disentir.

Ovación

Por Ovación

30 de noviembre 2025 · 12:03hs
Verón: Tapia y Toviggino quieren tener cautivos a los clubes tirándoles migajas

El presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, escaló su conflicto con la AFA y sus dirigentes, Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino, al acusarlos de mantener a los clubes bajo un "status quo" que impide el crecimiento.

Citando el extenso reportaje publicado por Clarín y firmado por Daniel Avellaneda, Verón criticó el modelo de la AFA por ser una "práctica dictatorial" que castiga la disidencia.

La denuncia de "dictadura" y la amenaza de descenso

El referente de Estudiantes atacó el núcleo del problema de la AFA: la falta de profesionalismo y la dependencia financiera de los clubes.

"Quieren tener cautivos a los clubes tirándoles migajas. En vez de generar recursos para que los administren los clubes, lo que hacen es mantener el status quo", afirmó Verón.

El exjugador vinculó directamente la amenaza de sanción de la AFA (por el "pasillo de espaldas" a Rosario Central) con una intención de disciplinamiento: "Con nosotros, Tapia se manejó como un dictador."

Verón incluso advirtió sobre la posibilidad de una represalia deportiva, señalando que la falta de apoyo a Estudiantes en medio del escándalo es preocupante: "No veo como algo descabellado que quieran mandar a Estudiantes al descenso. Lo veo que puede llegar a pasar."

El modelo de las "Reglas Claras"

Verón insistió en que el fútbol argentino necesita inversión y "reglas claras" para su crecimiento, abriendo la puerta a la inserción de capitales privados con supervisión, para que los clubes no dependan de las migajas de la AFA.mKhTwg

El dirigente de Estudiantes lamentó que el fútbol argentino siga hablando de árbitros y polémicas, en lugar de avanzar hacia la evolución y la mejora de la competitividad, que se ve afectada por el actual formato de 30 equipos.

Verón Tapia AFA
Noticias relacionadas
Los Pumas 7s cerraron el Seven de Dubai con derrotas ante España y Gran Bretaña.

Los Pumas 7's cerraron su participación en Dubai

La Salle Jobson eliminó a Cosmos en los penales y es finalista del Clausura de reserva.

Se definieron los finalistas del Chijí Serenotti de reserva

Santa Fe jugará este domingo semifinales de copa de Bronce en el Seven de la República. Foto gentileza Gero Uranga

Se definieron los cuatro semifinalistas del 41° Seven de la República

recopa sudamericana 2026: cuando y donde se jugara

Recopa Sudamericana 2026: cuándo y dónde se jugará

Lo último

Escándalo en Colón: impugnan a la lista de Ricardo Luciani y piden suspender las elecciones

Escándalo en Colón: impugnan a la lista de Ricardo Luciani y piden suspender las elecciones

Condenaron a un hombre a cinco años de prisión por llevar en un remís cocaína para vender al menudeo

Condenaron a un hombre a cinco años de prisión por llevar en un remís cocaína para vender al menudeo

Argentina vuelve al Campeonato Mundial de Boxeo Amateur organizado por la IBA en Dubai

Argentina vuelve al Campeonato Mundial de Boxeo Amateur organizado por la IBA en Dubai

Último Momento
Escándalo en Colón: impugnan a la lista de Ricardo Luciani y piden suspender las elecciones

Escándalo en Colón: impugnan a la lista de Ricardo Luciani y piden suspender las elecciones

Condenaron a un hombre a cinco años de prisión por llevar en un remís cocaína para vender al menudeo

Condenaron a un hombre a cinco años de prisión por llevar en un remís cocaína para vender al menudeo

Argentina vuelve al Campeonato Mundial de Boxeo Amateur organizado por la IBA en Dubai

Argentina vuelve al Campeonato Mundial de Boxeo Amateur organizado por la IBA en Dubai

Unión inicia su última semana de entrenamientos con definiciones clave para el plantel

Unión inicia su última semana de entrenamientos con definiciones clave para el plantel

Hoy es el Día Nacional del Mate en Argentina: cómo prepararlo, según la inteligencia artificial

Hoy es el Día Nacional del Mate en Argentina: cómo prepararlo, según la inteligencia artificial

Ovación
Fútbol femenino de Unión: el camino a la gloria y el inolvidable ascenso a la Primera división

Fútbol femenino de Unión: el camino a la gloria y el inolvidable ascenso a la Primera división

Iván Udrizard, presidente de Kimberley: El club volvió a ser familia y el básquet es el motor

Iván Udrizard, presidente de Kimberley: "El club volvió a ser familia y el básquet es el motor"

En VIVO: Colapinto quiere pisar fuerte en el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1

En VIVO: Colapinto quiere pisar fuerte en el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1

Agenda del básquet de Unión en diciembre: fechas, rivales y estadios confirmados

Agenda del básquet de Unión en diciembre: fechas, rivales y estadios confirmados

Argentina vuelve al Campeonato Mundial de Boxeo Amateur organizado por la IBA en Dubai

Argentina vuelve al Campeonato Mundial de Boxeo Amateur organizado por la IBA en Dubai

Policiales
Maldad infinita en barrio Roma: un hombre operado de la cadera fue asaltado, le robaron las muletas y lo golpearon brutalmente

Maldad infinita en barrio Roma: un hombre operado de la cadera fue asaltado, le robaron las muletas y lo golpearon brutalmente

San Javier: se estrelló a toda velocidad contra una garita de colectivo y su hermano afirmó que quería matarse

San Javier: se estrelló a toda velocidad contra una garita de colectivo y su hermano afirmó que "quería matarse"

La PDI detuvo al Zurdo, buscado por un millonario robo en Entre Ríos

La PDI detuvo al "Zurdo", buscado por un millonario robo en Entre Ríos

Escenario
Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de Magos, Espadas y Rosas

Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de "Magos, Espadas y Rosas"

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando Anónimo, su segundo disco

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando "Anónimo", su segundo disco

Eruca Sativa llega a Tribus presentando A tres días de la tierra

Eruca Sativa llega a Tribus presentando "A tres días de la tierra"

Pablo Agustín llega a Santa Fe con Criado por Lobos

Pablo Agustín llega a Santa Fe con "Criado por Lobos"

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL