Con Mastantuono de titular, el Real Madrid le ganó agónicamente al Rayo Vallecano

En el estadio Santiago Bernabéu, el equipo de Álvaro Arbeloa sumó tres puntos que lo mantienen como escolta.

1 de febrero 2026 · 13:54hs
El Real Madrid, con el argentino Franco Mastantuono como titular, le ganó agónicamente 2-1 al Rayo Vallecano, en condición de local por la fecha 21 de LaLiga de España, certamen en el que quedó como escolta a un punto del Barcelona.

El equipo más laureado del mundo no atraviesa un buen momento y, tras lo que fue la destitución del entrenador Xabi Alonso el pasado 11 de enero, el reemplazante Álvaro Arbelona no logra estabilizar a los ´Merengues´.

Esta crisis se acrecentó el pasado miércoles cuando perdió agónicamente 4-2 con Benfica de Portugal y quedó fuera de los ocho mejores de la UEFA Champions League, por lo que deberá jugar los dieciseisavos de final ante este mismo equipo luso.

En este contexto, el Real Madrid recibió al Rayo Vallecano en un estadio Santiago Bernabéu sumamente caldeado y con reproches a varios jugadores, entre ellos, el mediocampista argentino Franco Mastantuono que volvió a ser titular.

Los ´Merengues´ abrieron el marcador a los 15 minutos de juego con el gol del brasileño Vinicius Junior. Tras un pase a la carrera del marroquí Brahim Díaz, el ex jugador del Flamengo se metió adentro del área recortó para adentro, luego para afuera y sacó un zapatazo cruzado que fue inatajable para el arquero argentino Augusto Batalla.

Real Madrid no se resignó y encontró su premio

En el complemento, a los 5 minutos, el delantero Jorge De Frutos empató el partido para el Rayo Vallecano. Sobre la medialuna del área, Isi Palazón metió un centro flotado al palo derecho para Álvaro García que, de cabeza, se la bajó a De Frutos para que le dé de primera y ponga el 1-1.

Ya sin el argentino Mastantuono que fue reemplazado a los 15 minutos del complemento por Gonzalo García, el Real Madrid logró ganar el encuentro en la agonía del mismo, a los 50 minutos, cuando el senegalés Nobel Mendy le pegó un patadón a García en el intento de despejar la pelota y el árbitro Isidro Díaz de Mera Escuderos sancionó penal.

El francés Kylian Mbappé se hizo cargo del remate desde los doce pasos y, con un disparo cruzado al deslizamiento de Batalla a la izquierda, puso el 2-1 definitivo para el Real Madrid que se mantiene como escolta del Barcelona, con un punto de diferencia.

