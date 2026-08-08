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Javier Milei despidió a Jorge Messi y defendió a Lionel: "Es el ser humano más grande de la historia"

El presidente se refirió al fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel, y cuestionó a quienes fueron críticos del capitán de la Selección argentina durante el Mundial 2026. El padre del astro murió este sábado a los 68 años en Rosario.

8 de agosto 2026 · 17:13hs
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El Presidente también se refirió a la muerte de Jorge Messi

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El Presidente también se refirió a la muerte de Jorge Messi

El presidente Javier Milei publicó un mensaje en sus redes sociales para referirse a la noticia sobre el fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, que se conoció este sábado y generó muestras de pesar entre distintas figuras nacionales, tanto del ámbito deportivo como fuera de ese círculo.

Milei utilizó su cuenta oficial de Instagram para referirse a la situación que atravesó el astro argentino durante el Mundial 2026, cuando se conoció la delicada situación de salud que atravesaba Jorge Messi.

El mensaje de MIlei por la muere del padre de Messi

El mensaje de MIlei por la muere del padre de Messi

"Da vergüenza pensar que hubo anti-Messi en la Argentina", sostuvo en su historia, donde cuestionó a quienes, según su opinión, realizaron una "campaña" contra Lionel Messi mientras se disputaba la máxima competición del fútbol.

"Durante estos dos últimos meses, Messi buscó darle una alegría al pueblo argentino mientras su padre agonizaba y le quedaban pocos días de vida. Es el ser humano más grande de la historia del país", dice la publicación que compartió el presidente en sus redes.

De esta manera, Milei se refirió al fallecimiento de Jorge Messi y reivindicó la figura del capitán de la Selección argentina, en medio de las numerosas muestras de acompañamiento que recibió la familia.

La noticia del fallecimiento de Jorge Messi, a los 68 años, se conoció durante la madrugada de este sábado y generó repercusiones en el mundo del fútbol y también en distintos ámbitos de la política y la sociedad.

Los mensajes de pésame llegaron desde personalidades vinculadas al fútbol, dirigentes políticos y organismos internacionales, quienes expresaron sus condolencias y acompañamiento a los seres queridos de la familia Messi.

El Sanatorio Centro de Rosario informó que Jorge Messi murió a las 2 de la madrugada del sábado. Por normativas de privacidad y respeto a la familia, desde el establecimiento médico señalaron que no se brindarán detalles sobre las causas del fallecimiento.

Milei Padre Messi despedida
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