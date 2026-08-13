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Estudiantes de FADU-UNL convocan a una sentada en Ciudad Universitaria contra el nuevo plan de estudios

La protesta reunirá a más de 400 alumnos de las tres carreras de la facultad en la explanada de El Pozo. Entregarán un petitorio a las autoridades para exigir el reconocimiento de materias y una reestructuración de la transición curricular.

13 de agosto 2026 · 10:29hs
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Estudiantes de FADU-UNL convocan a una sentada en Ciudad Universitaria contra el nuevo plan de estudios. Foto: archivo UNO Santa Fe.

Estudiantes de FADU-UNL convocan a una sentada en Ciudad Universitaria contra el nuevo plan de estudios. Foto: archivo UNO Santa Fe.

Un grupo de más de 400 estudiantes autoconvocados de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) llevará a cabo este jueves 13 de agosto una sentada masiva en la explanada de la Ciudad Universitaria, en el barrio El Pozo de la capital santafesina.

La movilización busca visibilizar el fuerte malestar estudiantil provocado por la implementación de los nuevos planes de estudio, a los que califican de "excluyentes" y perjudiciales para la continuidad académica.

"Nos encontramos con materias que no son reconocidas, una transición curricular mal estructurada y una respuesta institucional que hasta el momento no resuelve los problemas de fondo que sufrimos los estudiantes", reclamaron los estudiantes autoconvocados de FADU.

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Petitorio unificado y principales ejes del reclamo

Durante la jornada de protesta, los manifestantes formalizarán la entrega de una nota dirigida al decanato y a las autoridades de FADU. El documento cuenta con el respaldo y la firma de alumnos pertenecientes a las tres carreras que se dictan en la casa de estudios (Arquitectura, Diseño Industrial y Diseño de la Comunicación Visual).

Entre las demandas centrales expuestas por el claustro estudiantil se destacan:

Reconocimiento directo de asignaturas: rechazo a la pérdida de equivalencias e incumbencias entre el plan de estudios saliente y el nuevo esquema.

Rediseño del régimen de transición: exigencia de un trayecto formativo claro que evite el estancamiento o la sobrecursada involuntaria.

Mesas de diálogo resolutivas: solicitud de respuestas institucionales concretas que atiendan las particularidades de los alumnos afectados por el cambio de plan.

Estudiantes Ciudad Universitaria reclamo
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