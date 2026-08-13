Un grupo de más de 400 estudiantes autoconvocados de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) llevará a cabo este jueves 13 de agosto una sentada masiva en la explanada de la Ciudad Universitaria, en el barrio El Pozo de la capital santafesina.
Estudiantes de FADU-UNL convocan a una sentada en Ciudad Universitaria contra el nuevo plan de estudios
La protesta reunirá a más de 400 alumnos de las tres carreras de la facultad en la explanada de El Pozo. Entregarán un petitorio a las autoridades para exigir el reconocimiento de materias y una reestructuración de la transición curricular.
La movilización busca visibilizar el fuerte malestar estudiantil provocado por la implementación de los nuevos planes de estudio, a los que califican de "excluyentes" y perjudiciales para la continuidad académica.
"Nos encontramos con materias que no son reconocidas, una transición curricular mal estructurada y una respuesta institucional que hasta el momento no resuelve los problemas de fondo que sufrimos los estudiantes", reclamaron los estudiantes autoconvocados de FADU.
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Petitorio unificado y principales ejes del reclamo
Durante la jornada de protesta, los manifestantes formalizarán la entrega de una nota dirigida al decanato y a las autoridades de FADU. El documento cuenta con el respaldo y la firma de alumnos pertenecientes a las tres carreras que se dictan en la casa de estudios (Arquitectura, Diseño Industrial y Diseño de la Comunicación Visual).
Entre las demandas centrales expuestas por el claustro estudiantil se destacan:
Reconocimiento directo de asignaturas: rechazo a la pérdida de equivalencias e incumbencias entre el plan de estudios saliente y el nuevo esquema.
Rediseño del régimen de transición: exigencia de un trayecto formativo claro que evite el estancamiento o la sobrecursada involuntaria.
Mesas de diálogo resolutivas: solicitud de respuestas institucionales concretas que atiendan las particularidades de los alumnos afectados por el cambio de plan.