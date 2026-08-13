La difusión mediática de las imágenes del geriátrico clandestino clausurado en barrio Nuevo Horizonte en la ciudad Santa Fe, llevó a una joven marplatense a identificar a un adulto mayor con un impactante parecido físico con su padre, desaparecido en 2016 . La Policía de Investigaciones (PDI) tomó contacto con la familia para cotejar los datos.

Investigan si un abuelo rescatado en el geriátrico clandestino es un hombre buscado desde hace 10 años en Mar del Plata

El caso del geriátrico ilegal clausurado en barrio Nuevo Horizonte, marcado por denuncias de hacinamiento, maltratos y vulneración de derechos hacia adultos mayores, derivó en una derivación investigativa impensada. La Justicia y la policía santafesina intentan determinar si uno de los hombres alojados en el asilo clandestino es Marcelo Fermín Gómez, un marplatense de quien no se tienen noticias desde hace una década .

El punto de inflexión ocurrió tras la viralización audiovisual del procedimiento policial. Aixa, una de las hijas de Gómez, reconoció los rasgos de su padre en uno de los testimonios difundidos en redes sociales y medios periodísticos.

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"Cuando veo esta noticia por Instagram, veo la cara de la primera persona que habla y es igual a mi papá. Él dejó el hogar hace 10 años en medio de un problema de adicción al alcohol. En 2025 empezamos a buscarlo con más fuerza porque nació su nieta y ella tiene derecho a saber quién es su abuelo", aseguró Aixa Gómez, hija del hombre buscado, en declaraciones mediáticas.

Diferencias en los datos patronímicos y la hipótesis investigativa

Aunque la familia en Mar del Plata detectó múltiples similitudes estéticas y fisonómicas entre Marcelo Fermín Gómez y el residente santafesino, los registros filiatorios preliminares —tanto el nombre manifestado como la edad declarada— no coinciden entre ambos.

Pese a esto, los investigadores no descartan que el adulto mayor haya suministrado una identidad apócrifa o alternativa al momento de ser ingresado al establecimiento, ya sea por decisión propia o como consecuencia del estado de extrema vulnerabilidad y deterioro en el que se encontraba.

Contacto de la PDI y próximos pasos judiciales

Tras la repercusión del testimonio de Aixa en la prensa santafesina, agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) entablaron comunicación directa con la joven para recabar información detallada sobre la denuncia de paradero radicada en la provincia de Buenos Aires.

Las autoridades judiciales prevén realizar en los próximos días las pericias dactiloscópicas y el cotejo de huellas con la base de datos de personas buscadas para confirmar o descartar de forma fehaciente si el abuelo rescatado es el ciudadano marplatense.