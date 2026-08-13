Uno Santa Fe | Santa Fe | geriátrico

Investigan si un abuelo rescatado en el geriátrico clandestino es un hombre buscado desde hace 10 años en Mar del Plata

La difusión mediática de las imágenes del geriátrico clandestino clausurado en barrio Nuevo Horizonte en la ciudad Santa Fe, llevó a una joven marplatense a identificar a un adulto mayor con un impactante parecido físico con su padre, desaparecido en 2016. La Policía de Investigaciones (PDI) tomó contacto con la familia para cotejar los datos.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

13 de agosto 2026 · 10:17hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Investigan si un abuelo rescatado en el geriátrico clandestino es un hombre buscado desde hace 10 años en Mar del Plata

Investigan si un abuelo rescatado en el geriátrico clandestino es un hombre buscado desde hace 10 años en Mar del Plata

El caso del geriátrico ilegal clausurado en barrio Nuevo Horizonte, marcado por denuncias de hacinamiento, maltratos y vulneración de derechos hacia adultos mayores, derivó en una derivación investigativa impensada. La Justicia y la policía santafesina intentan determinar si uno de los hombres alojados en el asilo clandestino es Marcelo Fermín Gómez, un marplatense de quien no se tienen noticias desde hace una década.

El punto de inflexión ocurrió tras la viralización audiovisual del procedimiento policial. Aixa, una de las hijas de Gómez, reconoció los rasgos de su padre en uno de los testimonios difundidos en redes sociales y medios periodísticos.

LEER MÁS: Geriátricos clandestinos: desde el Concejo piden saber cuántos hogares están habilitados y qué controles realiza el Municipio

"Cuando veo esta noticia por Instagram, veo la cara de la primera persona que habla y es igual a mi papá. Él dejó el hogar hace 10 años en medio de un problema de adicción al alcohol. En 2025 empezamos a buscarlo con más fuerza porque nació su nieta y ella tiene derecho a saber quién es su abuelo", aseguró Aixa Gómez, hija del hombre buscado, en declaraciones mediáticas.

Diferencias en los datos patronímicos y la hipótesis investigativa

Aunque la familia en Mar del Plata detectó múltiples similitudes estéticas y fisonómicas entre Marcelo Fermín Gómez y el residente santafesino, los registros filiatorios preliminares —tanto el nombre manifestado como la edad declarada— no coinciden entre ambos.

Pese a esto, los investigadores no descartan que el adulto mayor haya suministrado una identidad apócrifa o alternativa al momento de ser ingresado al establecimiento, ya sea por decisión propia o como consecuencia del estado de extrema vulnerabilidad y deterioro en el que se encontraba.

Contacto de la PDI y próximos pasos judiciales

Tras la repercusión del testimonio de Aixa en la prensa santafesina, agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) entablaron comunicación directa con la joven para recabar información detallada sobre la denuncia de paradero radicada en la provincia de Buenos Aires.

Las autoridades judiciales prevén realizar en los próximos días las pericias dactiloscópicas y el cotejo de huellas con la base de datos de personas buscadas para confirmar o descartar de forma fehaciente si el abuelo rescatado es el ciudadano marplatense.

geriátrico abuelo Mar del Plata PDI
Noticias relacionadas
Causa geriátrico clandestino de Nuevo Horizonte: definen este martes si la dueña queda en prisión preventiva

Causa geriátrico clandestino de Nuevo Horizonte: definen este martes si la dueña queda en prisión preventiva

Geriátrico clandestino de Bº Nuevo Horizonte: imputaron a la dueña por abandono de persona y el encargado quedó libre

Geriátrico clandestino de Bº Nuevo Horizonte: imputaron a la dueña por abandono de persona y el encargado quedó libre

Ricardo Hoyos, encargado de un geriátrico clandestino, fue imputado por privación ilegítima de la libertad.

Geriátrico clandestino en B° Nuevo Horizonte: imputaron al encargado por el encierro de siete personas y la dueña enfrentará a la Justicia este viernes

Geriátrico clandestino de Bº Nuevo Horizonte: imputan este miércoles al encargado y el viernes será el turno de la dueña

Geriátrico clandestino de Bº Nuevo Horizonte: imputan este miércoles al encargado y el viernes será el turno de la dueña

Lo último

La formación de Colón que dispuso Delfino en la práctica de fútbol

La formación de Colón que dispuso Delfino en la práctica de fútbol

Día Internacional del Zurdo: para celebrar el talento en un mundo pensado para diestros

Día Internacional del Zurdo: para celebrar el talento en un mundo pensado para diestros

Casemiro llenó de elogios a Messi: Hay que sacarse el sombrero, es un ejemplo

Casemiro llenó de elogios a Messi: "Hay que sacarse el sombrero, es un ejemplo"

Último Momento
La formación de Colón que dispuso Delfino en la práctica de fútbol

La formación de Colón que dispuso Delfino en la práctica de fútbol

Día Internacional del Zurdo: para celebrar el talento en un mundo pensado para diestros

Día Internacional del Zurdo: para celebrar el talento en un mundo pensado para diestros

Casemiro llenó de elogios a Messi: Hay que sacarse el sombrero, es un ejemplo

Casemiro llenó de elogios a Messi: "Hay que sacarse el sombrero, es un ejemplo"

Vélez inició contactos para contratar al delantero de Boca Milton Giménez

Vélez inició contactos para contratar al delantero de Boca Milton Giménez

Los cambios que tendría Unión y el jugador por el que espera Madelón

Los cambios que tendría Unión y el jugador por el que espera Madelón

Ovación
El Centro Internacional de Tiro se convertirá en el mejor de Sudamérica

El Centro Internacional de Tiro se convertirá en el mejor de Sudamérica

Se presenta la gran final del Apertura de Liga Santafesina

Se presenta la gran final del Apertura de Liga Santafesina

Se completó íntegramente la fecha 20 del Apertura José Luis Burtovoy

Se completó íntegramente la fecha 20 del Apertura José Luis Burtovoy

Se puso en marcha la cuarta fecha del Torneo Oficial de damas

Se puso en marcha la cuarta fecha del Torneo Oficial de damas

Santa Fe enciende su cuenta regresiva para los Juegos Suramericanos

Santa Fe enciende su cuenta regresiva para los Juegos Suramericanos

Policiales
Forzaron una reja y robaron $119.000 y un celular de un local comercial del macrocentro santafesino

Forzaron una reja y robaron $119.000 y un celular de un local comercial del macrocentro santafesino

Aprehendieron a un hombre por amenazas y secuestraron 48 plantines de marihuana en Rafaela

Aprehendieron a un hombre por amenazas y secuestraron 48 plantines de marihuana en Rafaela

Prefectura secuestró casi 500 kilos de cocaína valuados en 7.000.000 de dólares

Prefectura secuestró casi 500 kilos de cocaína valuados en 7.000.000 de dólares

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Usted Señalemelo llega a Santa Fe en el marco de su gira Términos y condiciones tour

Usted Señalemelo llega a Santa Fe en el marco de su gira "Términos y condiciones tour"

Un encuentro para reír, reflexionar y sanar: Sofía Calvo llega a Santa Fe presentando Es hora de hablar

Un encuentro para reír, reflexionar y sanar: Sofía Calvo llega a Santa Fe presentando "Es hora de hablar"

Rompiendo Espejos regresa a Tribus con un show especial: 25 años de Sed

Rompiendo Espejos regresa a Tribus con un show especial: 25 años de Sed

Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"