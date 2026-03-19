Sorteo de la Libertadores 2026: hora, TV y cómo quedaron los bombos

La Copa Libertadores 2026 dará un paso decisivo este jueves con el sorteo de la fase de grupos, que se realizará en Paraguay. Con 32 equipos en competencia y varios candidatos firmes, la ceremonia marcará el rumbo inicial del torneo más prestigioso de Sudamérica.

El evento tendrá lugar en la sede de la Conmebol , ubicada en Luque, y comenzará a las 20.00 (hora argentina) . La transmisión estará disponible en TNT Sports Premium , ESPN y la plataforma Disney+ , además de los canales oficiales del organismo en YouTube y Facebook . Se trata de uno de los momentos más esperados del calendario futbolístico, ya que define la composición de los grupos y anticipa posibles cruces de alto impacto desde la primera fase.

Formato del sorteo

El certamen contará con ocho grupos de cuatro equipos, donde cada club disputará seis partidos en formato ida y vuelta. El campeón de la edición 2025 ocupará automáticamente el Grupo A, mientras que el resto de los cabezas de serie se definirá según el ranking Conmebol actualizado a diciembre de 2025.

Los equipos que finalicen en el primer y segundo puesto avanzarán a los octavos de final, mientras que los terceros pasarán a disputar los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. Un aspecto clave del reglamento es que no podrá haber dos equipos del mismo país en un grupo, salvo que uno de ellos provenga de las fases previas, lo que introduce variantes en el armado final.

Bombo 1: candidatos y regreso de Boca

El primer bombo concentra a varios de los principales aspirantes al título. Entre ellos aparece Boca Juniors, que regresa al torneo tras dos años de ausencia y lo hace como cabeza de serie. Comparte este grupo con potencias como Flamengo, vigente campeón, Palmeiras, Fluminense, además de históricos como Peñarol, Nacional, Liga de Quito e Independiente del Valle. La ausencia de River Plate marca un dato fuerte: es la primera vez en más de una década que el conjunto de Núñez no forma parte del certamen.

Bombo 2: equipos fuertes y presencia argentina

En el segundo bombo aparecen nombres de peso y dos representantes argentinos: Lanús y Estudiantes de La Plata. El “Granate” llega impulsado por su consagración en la Sudamericana, mientras que el “Pincha” vuelve a escena con su histórica mística copera. El listado lo completan Libertad, Cerro Porteño, Corinthians, Bolívar, Cruzeiro y Universitario, en una línea que promete grupos muy competitivos.

Bombo 3: Rosario Central y rivales exigentes

El tercer bombo incluye a Rosario Central, otro de los equipos argentinos que buscará dar pelea en la fase inicial. Junto a él aparecen Junior, Universidad Católica, Independiente Santa Fe, Always Ready, Coquimbo Unido, Deportivo La Guaira y Cusco FC. Se trata de un bombo con clubes que pueden convertirse en rivales incómodos, especialmente en escenarios de altura o con largas distancias de viaje.

Bombo 4: debutantes argentinos y el factor sorpresa

El último bombo aporta uno de los condimentos más atractivos del sorteo: los debuts internacionales de Platense e Independiente Rivadavia, que afrontarán su primera experiencia en la Libertadores. También lo integran Barcelona SC, Sporting Cristal, Deportes Tolima, Independiente Medellín, Mirassol y Universidad Central, completando un grupo donde cualquier cruce puede generar sorpresas.

Equipos argentinos en la Libertadores 2026

La Argentina contará con seis representantes: Boca Juniors, Lanús, Estudiantes de La Plata, Rosario Central, Platense e Independiente Rivadavia. La combinación de equipos consolidados y debutantes le da al país un perfil diverso dentro del torneo. En particular, el regreso de Boca como cabeza de serie se presenta como uno de los grandes focos de atención, en una edición donde el protagonismo estará repartido.

La ceremonia en Luque no solo ordenará los grupos, sino que también delineará el camino hacia la ansiada Gloria Eterna. Con potencias brasileñas en alza, históricos sudamericanos y equipos emergentes, la Copa Libertadores 2026 promete una fase inicial cargada de tensión y espectáculo. El destino empieza a jugarse fuera de la cancha, en un sorteo que puede marcar el rumbo de toda la competencia.