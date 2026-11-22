Sucedió este domingo por la tarde en una vivienda del barrio San Lorenzo, donde Víctor Zavala de 46 años, apodado "Toco", recibió disparos de arma de fuego en el abdomen, el tórax y el cráneo. Murió minutos después en el hospital Cullen. Tal como informó UNO Santa Fe, a principios de octubre había sido herido de bala en ese mismo sector de la ciudad con intenciones de asesinarlo, pero fue la última vez que le escapó a la muerte.

Este domingo, antes de las 14:30, en el interior de una vivienda familiar ubicada en inmediaciones de avenida General López al 4100, entre las calles Juan Díaz de Solís y pasaje Galisteo, en barrio San Lorenzo, mataron a balazos a Víctor Zavala de 46 años , delincuente conocido por el apodo de "Toco", y que formó parte de la violenta barra Los del Pasillo en el barrio San Lorenzo, como también de la barrabrava del Club Atlético Colón. Zavala recibió numerosos balazos en el abdomen, el tórax y el cráneo.

Los vecinos de la populosa barriada, y durante la sobremesa dominguera, escucharon las deflagraciones de los disparos y los estampidos de los impactos de los balazos, además de los gritos de personas que estaban dentro de la vivienda.

Ellos fueron los que tomaron sus teléfonos celulares y denunciaron el suceso a la central de emergencias 911. Minutos después llegaron oficiales de Orden Público y de Cuerpos de la policía capitalina. Cuando llegaron Zavala estaba siendo trasladado en vehículo al hospital Cullen. Fue ingresado al shockroom para pacientes en estado crítico, fue revisado y constataron que estaba muerto como consecuencia de impactos de bala en la cabeza, el abdomen y el tórax.

Escena, testigos, imágenes e investigación

Los oficiales de Orden Público y de Cuerpos de la policía capitalina realizaron tres tareas urgentes: preservaron la escena del crimen, buscaron testigos entre los vecinos del barrio San Lorenzo y relevaron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas en todo el sector. Luego, cuando llegaron los pesquisas de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), profundizaron el trabajo investigativo y despejaron el área para la tarea de los agentes del área Científica de la PDI que fueron los responsables de la realización de los peritajes criminalísticos de rigor.

Antecedentes

La abundante y prolífica actividad criminal desplegada por "Toco" Zavala en Santa Fe lo encuentra cometiendo delitos desde cuando era menor e integrando a fines de los años 2000 la temible Banda del Pasillo en el barrio San Lorenzo.

Entre sus graves delitos se cuentan los cometidos contra mujeres a las que obligaba a trabajar para él, y cuando desistían, las baleaba en sus piernas.

El 8 de octubre pasado había ingresado herido de bala al hospital Cullen después de ser atacado a tiros en ese mismo sector del barrio San Lorenzo. En ese ataque fue asesinado Emilio Coronel.

El 19 de febrero de 2006, hace más de 20 años, durante un partido televisado entre Colón y el Club Atlético River Plate, en el estadio Brigadier General Estanislao López de Santa Fe, "Toco" Zavala y su primo, "El Came" Ríos, apuñalaron a dos hinchas en la tribuna norte de la cancha de Colón. La noticia fue la tapa del 20 de febrero del Diario UNO de Santa Fe, y las imágenes de Torneos y Competencias (TyC Sports) dieron la vuelta al mundo.

Peritajes criminalísticos

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del homicidio a las Jefaturas de la Unidad Regional I departamento La Capital y de la Policía de Investigaciones PDI Región I, ambas de la Policía de Santa Fe (PSF), y estas hicieron lo propio con la fiscal de Homicidios en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Laura Urquiza.

La fiscal ordenó que sean identificadas todas las personas que puedan brindar información como testigos y que sea constatada la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas que pudieran contener imágenes del ataque, y que esas imágenes sean secuestradas.

Ordenó además la realización de los peritajes criminalísticos y, a su finalización, el traslado del cadáver a la morgue judicial, para que los médicos forenses realicen la necropsia y establezcan científicamente la causa de la muerte. Los peritajes criminalísticos fueron realizados por los agentes especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones PDI.