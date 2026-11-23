El Lobo ganó 4-2 en el Bosque después de igualar 2-2 en los 90 minutos. La Lepra terminó con nueve jugadores y el Lobo ya espera a Boca o Independiente Rivadavia.

Gimnasia de La Plata necesitó del alargue para quebrar a Newell’s y avanzar a los cuartos de final del Torneo Clausura. El Lobo ganó 4-2 en el Bosque tras igualar 2-2 en los 90 minutos. La Lepra terminó con nueve jugadores y el equipo platense ahora espera por el ganador del cruce entre Boca Juniors e Independiente Rivadavia de Mendoza.

Mazzantti empató dos veces desde el punto penal

Gimnasia abrió el marcador a los 18 minutos. Lucas Janson bajó de taco un centro desde la derecha y dejó a Ignacio Fernández de frente al arco. Nacho abrió el pie y coronó el contraataque para el 1-0.

Newell’s igualó al comienzo del complemento. La jugada se había invalidado por un supuesto fuera de juego de Santiago Solari, pero el VAR descartó la posición adelantada y llamó a Nicolás Ramírez para que revisara el contacto con Harlen Castillo. El árbitro cobró penal y Walter Mazzantti lo cambió por gol.

A los 27 minutos del segundo tiempo, Ignacio Miramón desbordó por derecha, se metió en el área y sacó un remate potente para el 2-1. La ventaja duró poco. Germán Conti le cometió una infracción a Solari y Mazzantti volvió a convertir desde los doce pasos para llevar el partido al alargue.

Dos expulsiones y dos goles definieron el cruce

En el inicio del tiempo extra, Jerónimo Russo recibió la segunda amarilla por una falta sobre Jeremías Merlo. Del tiro libre que siguió a la expulsión nació el 3-2. Nacho Fernández envió la pelota al área y Franco Escobar la peinó hacia su propio arco.

Poco después, Martín Ortega también vio la segunda amarilla por darle un pelotazo a Fernández con el juego detenido. Con Newell’s volcado al ataque y con nueve jugadores, Matías Melluso aprovechó los espacios en el segundo tiempo extra para marcar el 4-2 y sellar la clasificación del Lobo.

Árbitro: Nicolás Ramírez

VAR: Sebastián Habib

Estadio: Juan Carmelo Zerillo - El Bosque

TV: TNT Sports