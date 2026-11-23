El cruce entre los punteros del Grupo A del Mundial de Talla Baja acabó con incidentes en Rabat. Argentina ganó sus dos partidos y se metió en cuartos de final.

El empate entre Marruecos y Colombia en el Mundial de Talla Baja quedó eclipsado por los incidentes que se produjeron tras el pitazo final. Jugadores de ambas selecciones se enfrentaron en Rabat y la policía intervino para separarlos. El partido terminó 1-1 entre dos equipos que habían llegado a la jornada de la fase de grupos con el mismo puntaje.

El anfitrión y Colombia se jugaban el primer puesto del Grupo A. Tras el 1-1, una discusión entre los futbolistas derivó en una pelea que requirió la intervención policial. Según informó Noticias Argentinas, el cruce se habría iniciado por un festejo de jugadores colombianos frente a sus rivales, que los marroquíes interpretaron como una provocación.

Rabat alberga la segunda edición del Mundial de Talla Baja, que comenzó el 20 de noviembre y se extenderá hasta el 30. La primera se disputó en Buenos Aires en 2023 y tuvo a la Argentina como campeona.

Argentina ganó dos veces y ya está en cuartos

La Selección argentina abrió la defensa del título con un 5-0 ante Jordania y un 3-1 frente a Irak. Con esas dos victorias en el Grupo C, aseguró su lugar en cuartos de final. Martín Antúnez lleva cinco goles en el certamen.

Antes del debut, el plantel había organizado una colecta para pagar los pasajes. El aporte del defensor argentino Marcos Senesi permitió que la delegación viajara completa a Marruecos.