Con presencia argentina, el Atlético de Madrid superó al Levante

Con Giuliano Simeone y Julián Álvarez como titulares, Atlético de Madrid superó en condición de local a Levante por 3-1 y se ubica 3° en la tabla

8 de noviembre 2025 · 17:39hs
Atlético de Madrid venció 3-1 a Levante.

Atlético de Madrid, con los argentinos Giuliano Simeone y Julián Álvarez de titulares, superó por 3 a 1 a Levante en el estadio Metropolitano por la duodécima de LaLiga y continúa firme en su lucha por el campeonato.

Atlético de Madrid prolongó su racha positiva

El conjunto dirigido por Diego Simeone se impuso con goles de Adrián De La Fuente (en contra) y Antoine Griezmann, autor de un doblete determinante. El defensor Manu Sánchez había empatado transitoriamente para la visita.

El partido comenzó con dominio del conjunto local, que encontró la ventaja a los 22 minutos gracias a una desafortunada jugada del defensor De La Fuente, quien desvió un centro y marcó en su propio arco.

Sin embargo, la alegría duró poco al equipo local, ya que diez minutos después, Sánchez aprovechó un descuido defensivo para igualar el marcador y ponerle suspenso al duelo. A partir de allí, el Atlético de Madrid sintió la presión de tener que ganar para no perder terreno en la tabla.

El ingreso de Griezmann en el segundo tiempo cambió por completo la historia, ya que, apenas 30 segundos después de saltar al campo, el francés conectó de cabeza un centro de Marcos Llorente para poner nuevamente en ventaja al equipo.

A los 36 minutos del complemento, el Griezmann volvió a decir presente con una definición precisa dentro del área para sentenciar el 3 a 1 definitivo. Con este doblete, el francés reafirmó su condición de líder y referente del equipo.

Con la victoria, el conjunto de Simeone escaló al tercer lugar con 25 puntos, sindo superado solo por el Barcelona y Real Madrid. En la próxima fecha visitará al Getafe el sábado a las 14.30 (hora argentina).

Racing venció a Defensa y Justicia y se metió en zona de playoffs

Newells le ganó a Huracán y dio un paso grande para mantener la categoría

Caputo admitió posibles modificaciones en el régimen de bandas cambiarias

Racing venció a Defensa y Justicia y se metió en zona de playoffs

Newells le ganó a Huracán y dio un paso grande para mantener la categoría

Caputo admitió posibles modificaciones en el régimen de bandas cambiarias

YPF logró una ganancia de USD 1.357 millones en el tercer trimestre del año

Los municipales de la provincia reclaman la convocatoria a paritarias para actualizar los salarios ante la inflación

Colapinto tampoco tuvo una buena clasificación y largará desde el puesto 18 en Interlagos

Colapinto cerró un flojo sábado en Brasil: Estuvimos lentos, fue un día duro para el equipo

Video: así fue el choque de Franco Colapinto en la carrera sprint del GP de Brasil

Colapinto se despistó en el inicio y quedó fuera de la Sprint en Brasil

La bronca de Colapinto tras su choque en Brasil: No entiendo bien por qué perdí el auto

Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Indios regresa a Santa Fe presentando Artificio, su último disco

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos

