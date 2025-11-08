Con presencia argentina, el Atlético de Madrid superó al Levante

Con Giuliano Simeone y Julián Álvarez como titulares, Atlético de Madrid superó en condición de local a Levante por 3-1 y se ubica 3° en la tabla

Atlético de Madrid, con los argentinos Giuliano Simeone y Julián Álvarez de titulares, superó por 3 a 1 a Levante en el estadio Metropolitano por la duodécima de LaLiga y continúa firme en su lucha por el campeonato.

El conjunto dirigido por Diego Simeone se impuso con goles de Adrián De La Fuente (en contra) y Antoine Griezmann, autor de un doblete determinante. El defensor Manu Sánchez había empatado transitoriamente para la visita.

El partido comenzó con dominio del conjunto local, que encontró la ventaja a los 22 minutos gracias a una desafortunada jugada del defensor De La Fuente, quien desvió un centro y marcó en su propio arco.

Sin embargo, la alegría duró poco al equipo local, ya que diez minutos después, Sánchez aprovechó un descuido defensivo para igualar el marcador y ponerle suspenso al duelo. A partir de allí, el Atlético de Madrid sintió la presión de tener que ganar para no perder terreno en la tabla.

El ingreso de Griezmann en el segundo tiempo cambió por completo la historia, ya que, apenas 30 segundos después de saltar al campo, el francés conectó de cabeza un centro de Marcos Llorente para poner nuevamente en ventaja al equipo.

A los 36 minutos del complemento, el Griezmann volvió a decir presente con una definición precisa dentro del área para sentenciar el 3 a 1 definitivo. Con este doblete, el francés reafirmó su condición de líder y referente del equipo.

Con la victoria, el conjunto de Simeone escaló al tercer lugar con 25 puntos, sindo superado solo por el Barcelona y Real Madrid. En la próxima fecha visitará al Getafe el sábado a las 14.30 (hora argentina).