Con un equipo alternativo, Vélez jugará ante San Martín de San Juan

Teniendo en cuenta que el martes jugará el partido de vuelta con Racing, Vélez visitará este viernes a San Martín de San Juan con una formación alternativa

19 de septiembre 2025 · 08:47hs
Vélez visitará a San Martín de San Juan.

@Velez

Vélez visitará a San Martín de San Juan.

San Martín de San Juan y Vélez chocarán en el Hilario Sánchez Rodríguez desde las 19.15, por la novena jornada del Grupo B del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025. El Santo y el Fortín llegan con necesidades diferentes: el equipo de Pipi Romagnoli sigue esperanzado con mantener la categoría, mientras que el Fortín quiere blindar su posición en puestos de clasificación a la siguiente fase.

Cómo llegan San Martín (SJ) y Vélez al duelo por el Torneo Clausura

San Martín depende de un milagro para mantener la categoría. El Santo pelea, junto a Aldosivi, en la última posición de la tabla anual y la de promedios. Necesita sumar de a tres para poder escaparle a la pelea de la zona baja y esperar que sus rivales directos, el Tiburón marplatense y Talleres, dejen puntos en el camino. Viene de igualar 0-0 con Belgrano en Barrio Alberdi, y sumó 5 de los últimos 15 puntos disputados. Horacio Tijanovich será baja tras la grave lesión en Córdoba.

Por su lado, Vélez llegará a San Juan con un mal sabor de boca: perdió 1-0 con Racing en Liniers, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, en un partido en el que jugó con 10 desde los 30 minutos de la primera mitad, tras la expulsión de Lisandro Magallán.

El Fortín está tercero en la Zona B y un triunfo lo dejaría con la tranquilidad de tener un pie en la siguiente fase liguera. La caída ante la Academia le cortó una racha positiva de 7 partidos sin perder, en su último encuentro en el Clausura empató 0-0 con Huracán en Parque Patricios.

Árbitro: Andrés Gariano

VAR: Fernando Espinoza

Estadio: Hilario Sánchez Rodríguez, San Juan

Hora: 19.15

TV: TNT Sports

