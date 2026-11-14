Susto en la Ruta 11: volcó un colectivo de El Norte que viajaba hacia Santa Fe

Un colectivo volcó este viernes por la noche entre Emilia y Videla, en el departamento San Justo. Los pasajeros y conductores fueron trasladados al Samco para controles médicos y no sufrieron heridas de gravedad.

El coche que protagonizó le vuelco en la noche del viernes en la ruta 11

Un colectivo de la empresa El Norte volcó este viernes por la noche sobre la Ruta Nacional 11 , en el tramo comprendido entre las localidades de Emilia y Videla , en el departamento San Justo.

El accidente ocurrió pasadas las 22, a la altura del acceso sur a Videla , antes de llegar al sector donde funcionaba el expeaje. La unidad cumplía el servicio con destino a la ciudad de Santa Fe. Había partido desde Avellaneda a las 17.10 y había salido de la terminal de San Justo a las 21.30.

Tras el vuelco, bomberos de San Justo acudieron al lugar del accidente y encontraron a los pasajeros dentro del colectivo. Los ocupantes fueron asistidos y posteriormente trasladados al Samco local para su correspondiente evaluación médica.

Según informaron desde la propia empresa El Norte, tanto los conductores como los pasajeros no sufrieron lesiones de gravedad. Una vez completados los controles, pudieron continuar el viaje hacia Santa Fe en otra unidad dispuesta para reemplazar al colectivo siniestrado.

En el operativo también trabajaron efectivos de la Seccional 4.ª y una ambulancia del servicio de emergencias 107. Debido a las tareas de asistencia y al despliegue de los equipos de emergencia, las autoridades solicitaron circular con extrema precaución por ese sector de la Ruta Nacional 11.

Por el momento, no se informaron oficialmente las causas que provocaron el vuelco del colectivo, por lo que se aguarda conocer mayores precisiones sobre las circunstancias en las que ocurrió el siniestro.