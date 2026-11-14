Incendió la casa mientras dormían sus padres, su hermano y sus sobrinos: quedó en prisión preventiva en Sunchales

El imputado tiene 39 años y habría iniciado el fuego durante la madrugada del sábado en una vivienda de calle Crespo al 600. Las víctimas, entre ellas dos menores de edad, lograron escapar. También se lo investiga por haber provocado otro incendio intencional en la casa de su hermana en julio.

Un hombre de 39 años quedó en prisión preventiva, acusado de intentar matar a cinco integrantes de su familia al provocar un incendio en la vivienda donde estaban durmiendo , en la ciudad de Sunchales. La medida fue dispuesta por el juez Javier Bottero, a partir de un pedido de la fiscal Paola Sofía Pradolini, durante una audiencia realizada ayer en los tribunales de Rafaela.

El imputado, identificado por sus iniciales como EDA, está acusado de haber iniciado intencionalmente el fuego en una casa ubicada en Crespo al 600 , donde se encontraban sus padres, un hermano y dos sobrinos menores de edad, con quienes convivía.

El magistrado resolvió imponerle la prisión preventiva por cuatro meses y también ordenó que se le realice un examen médico a través de una junta médica de Salud Mental.

El incendio mientras dormía su familia

Según expuso la fiscal Pradolini durante la audiencia, el hecho ocurrió el sábado pasado, alrededor de las 2 de la madrugada. El hombre habría iniciado el foco ígneo en el interior de la vivienda mediante la utilización de un elemento de llama libre y luego se retiró del lugar.

La representante del Ministerio Público de la Acusación sostuvo que actuó con la intención de provocar la muerte de los cinco integrantes de su familia que estaban en el inmueble.

Sin embargo, el objetivo no se concretó por circunstancias ajenas a su voluntad. Al advertir el fuego, la madre alertó al resto de la familia y todos lograron escapar de la vivienda y ponerse a salvo.

La fiscal agregó que el incendio provocó la destrucción total de la casa, afectó edificaciones linderas y generó un peligro común para la seguridad de los moradores y de terceros.

Otro incendio en la casa de su hermana

La investigación también comprende un episodio anterior ocurrido en julio de este año. En esa oportunidad, el hombre habría provocado intencionalmente un incendio en la vivienda de su hermana, ubicada en Congreso al 2.200, mientras ella dormía.

De acuerdo con lo relatado por Pradolini, las llamas se propagaron por el garaje y dañaron distintos bienes que se encontraban en el lugar, además de generar un peligro común para las personas.

La mujer intentó combatir el fuego por sus propios medios, arrojando baldes de agua, pero finalmente debieron intervenir los bomberos para extinguir las llamas.

Por qué quedó detenido

Al fundamentar el pedido de prisión preventiva, la fiscal sostuvo que el juez consideró valiosas las evidencias presentadas por la Fiscalía y entendió que, con el grado de probabilidad propio de esta etapa inicial de la investigación, los hechos atribuidos estaban acreditados y existían elementos para vincular al imputado con ambos episodios.

También se tuvo en cuenta la expectativa de pena para los delitos investigados, que en caso de una eventual condena implicaría cumplimiento efectivo.

En cuanto a los riesgos procesales, Pradolini explicó que el magistrado consideró necesario resguardar los testimonios de las víctimas y de los testigos, por lo que entendió que las medidas alternativas propuestas por la Defensa eran insuficientes.

La calificación legal provisoria atribuida a EDA es tentativa de homicidio calificado por el vínculo y por el uso de un medio idóneo para crear un peligro común, e incendio doloso.