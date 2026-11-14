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La asfixió y simuló un suicidio: prisión preventiva para el hombre acusado de matar a su pareja en Coronda

El imputado tiene 45 años y quedó detenido por orden del juez Pablo Spekuljak, a pedido del fiscal Julio Lema. Está acusado de asesinar a María Fernanda Barreto en abril de este año, en la vivienda donde convivían. Tras el crimen, habría informado falsamente que la mujer se había quitado la vida.

14 de noviembre 2026 · 10:33hs
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La asfixió y simuló un suicidio: prisión preventiva para el hombre acusado de matar a su pareja en Coronda

La asfixió y simuló un suicidio: prisión preventiva para el hombre acusado de matar a su pareja en Coronda

Un hombre de 45 años quedó en prisión preventiva, acusado de haber cometido el femicidio de María Fernanda Barreto, ocurrido en abril de este año en la ciudad de Coronda, departamento San Jerónimo. La medida cautelar fue dispuesta este viernes por el juez Pablo Spekuljak, durante una audiencia realizada en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

El imputado, identificado por sus iniciales como FAC, era pareja de la víctima. La prisión preventiva fue solicitada por el fiscal Julio Lema, quien le atribuyó la autoría del homicidio calificado por el vínculo y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género.

Tras la resolución judicial, el fiscal destacó que la Defensa se opuso al pedido de prisión preventiva, pero el magistrado consideró que los riesgos procesales no podían ser neutralizados mediante medidas alternativas.

El crimen y la simulación de un suicidio

De acuerdo con la reconstrucción presentada por el fiscal, el femicidio ocurrió entre la noche del sábado 5 de abril y la madrugada del domingo 6, en una vivienda ubicada en Hipólito Irigoyen al 1.400, donde la pareja convivía.

Lema sostuvo que, después de una discusión, el hombre provocó la muerte de Barreto mediante un mecanismo de asfixia.

Luego, alrededor de las 3 de la madrugada del domingo, el imputado se comunicó con el Comando Radioeléctrico de Coronda y brindó una versión falsa de lo sucedido: aseguró que la mujer se había suicidado. Según expuso el fiscal, también llamó a la madre de la víctima para transmitirle la misma versión.

Sin embargo, a medida que avanzó la investigación penal, se determinó que se trató de un femicidio cometido por la pareja de Barreto. La detención del acusado se concretó el martes pasado.

Un contexto de violencia de género

Durante la audiencia, el fiscal también señaló que el crimen se produjo en un contexto de violencia de género, caracterizado por malos tratos físicos y psicológicos que el investigado ejercía sobre la víctima, en el marco de una relación asimétrica de poder.

La calificación legal atribuida al hombre es la de homicidio calificado por el vínculo y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género (femicidio).

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