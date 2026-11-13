Julián Álvarez: "Más allá del resultado, hicimos buenas cosas"

El delantero, que hizo el único tanto de la Argentina ante Uruguay, habló tras la derrota y aseguró que comienza una nueva era luego de la salida de Lionel Messi

Julián Álvarez se lamentó tras la derrota de la Selección argentina ante Uruguay: "Tenemos bronca, era un partido importante que queríamos ganarlo. Más allá del resultado hicimos buenas cosas, siempre hay cosas por mejorar".

El delantero del Atlético de Madrid fue el encargado de marcar el descuento en el segundo tiempo, tras una buena jugada de Gianluca Prestianni por izquierda. Sobre sus sensaciones, contó: "Hicimos un poco lo que quiere el entrenador. Tenemos un partido más (contra Costa Rica el martes)".

Asimismo, vaticinó lo que se viene para la Selección argentina: "Es una nueva era, muchos chicos jóvenes. Tenemos que seguir trabajando para seguir el legado que nos dejaron los otros". En ese aspecto, hizo referencia a la partida de Lionel Messi del combinado nacional y también de otros referentes del exitoso ciclo de Scaloni al frente.

"Nosotros aprendimos y crecimos durante estos años con gente que le dio todo a la Selección: tratamos de copiar eso y predicar con el ejemplo", completó Julián Álvarez en sus declaraciones post partido contra la "Celeste".

Gerónimo Rulli: "Podemos llevarnos cosas muy positivas"

Gerónimo Rulli reemplazó a Emiliano "Dibu" Martínez en el arco de la Selección argentina y fue el capitán del equipo en la derrota contra Uruguay. Una vez terminado el encuentro, habló con los medios de prensa.

"Es una noche especial en ese sentido (de ser capitán). Después, un poco triste por comenzar este nuevo proceso sin Leo con una derrota. Pero creo que podemos llevarnos cosas muy positivas de esta noche".

Asimismo, el guardameta del Manchester City profundizó: "Hay muchos chicos que es su primera vez que juegan contra Uruguay, que es un clásico y creo que sacando el resultado, hay cosas positivas".

Por último, Rulli concluyó: "Cada vez que nos ponemos esta camiseta dejamos de lado nuestros egos y queremos representar bien al país. Falta conocernos más, pero obviamente que estamos en el camino correcto".