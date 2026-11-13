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Scaloni, sin vueltas en Argentina tras la caída ante Uruguay: "Hay cosas para corregir"

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, destacó los errores en la derrota por 2 a 1 ante Uruguay en La Bombonera y aseguró que "hay cosas para corregir"

13 de noviembre 2026 · 23:07hs
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Scaloni, sin vueltas en Argentina tras la caída ante Uruguay: Hay cosas para corregir

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El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, destacó los errores en la derrota de este viernes por 2 a 1 ante Uruguay en La Bombonera y aseguró que "hay cosas para corregir".

No obstante, Scaloni destacó el trabajo del equipo a pesar de la caída: "El rival te pone en dificultad, hay que felicitarlo; pero también es real que el desgaste lo tuvimos todo nosotros. Hay que darle oportunidad a los chicos y que vayan agarrando ritmo".

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"Creo que el equipo intentó, llegó, y tuvo paciencia en algún momento. Se van conociendo, eso te lo da los partidos, más allá de los entrenamientos. Por momentos se vieron cosas interesantes", agregó el entrenador.

A pesar de que los rivales siempre juegan con cautela ante Argentina, Scaloni rescató que la visita lo buscó y tuvo mérito en el triunfo: "Normalmente los rivales que vienen acá esperan, igual hoy Uruguay tuvo momentos en los que salió a buscar".

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