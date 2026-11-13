Scaloni, sin vueltas en Argentina tras la caída ante Uruguay: "Hay cosas para corregir"

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, destacó los errores en la derrota por 2 a 1 ante Uruguay en La Bombonera y aseguró que "hay cosas para corregir"

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, destacó los errores en la derrota de este viernes por 2 a 1 ante Uruguay en La Bombonera y aseguró que "hay cosas para corregir".

No obstante, Scaloni destacó el trabajo del equipo a pesar de la caída: "El rival te pone en dificultad, hay que felicitarlo; pero también es real que el desgaste lo tuvimos todo nosotros. Hay que darle oportunidad a los chicos y que vayan agarrando ritmo".

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"Creo que el equipo intentó, llegó, y tuvo paciencia en algún momento. Se van conociendo, eso te lo da los partidos, más allá de los entrenamientos. Por momentos se vieron cosas interesantes", agregó el entrenador.

"ME LLEVO COSAS POSITIVAS MÁS ALLÁ DEL RESULTADO"



Lionel Scaloni analizó la caída de la Selección Argentina por 2-1 ante Uruguay en La Bombonera. pic.twitter.com/dLO5yK7bv4 — TyC Sports (@TyCSports) November 14, 2026

A pesar de que los rivales siempre juegan con cautela ante Argentina, Scaloni rescató que la visita lo buscó y tuvo mérito en el triunfo: "Normalmente los rivales que vienen acá esperan, igual hoy Uruguay tuvo momentos en los que salió a buscar".